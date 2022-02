Ez szép gesztus volt. Az is, amikor Fatum pályára lépett a Chemik ellen, a vendéglátó lengyelek egy Ocho Macho számmal kedveskedtek. Csütörtökön este a Continental Arénában egy lengyel együttes számát is hallgathatták a bemelegítő játékosok. A női röplabda Bajnok-ligája E-csoportjában szereplő hazaiak és a négyes második helyén álló, már biztosan továbbjutó Chemc Police mérkőzött. A vendégeket négy lelkes honfitársa kisérte. Több mint ezer kilométert kellett autózniuk. A klub nevében a Police nem rendőrséget jelent, hanem ez a Balti-tengerhez közeli, Szczecin melletti több mint 40 ezres város neve. Az Odera menti település fontos tengeri és folyami kikötő, és ipari központ.

A bemelegítésnél is kitűnt, hogy igen csak magassági fölényben voltak a vendégek. A CEV honlapja alapján az 5-ös Agineszka Kakolewska 199, a 6-os Cancizan Brakocevic 195, míg a 15-ös Martyna Czyrnianskayna 191 centi. Az is igaz, hogy magasabbnak tüntek közelről.

A meccs első pontját a Fatum egyik új szerzeménye, Ivana Radovjic szerezte aki „csak” 185 centis, ám azt is bizonyította, hogy a röplabdában sem minden a méret. A hazaiak lelkesen kezdtek és folytatták. A játékrész derekán megléptek a lengyelek (7:14), azt követően pedig tartották az előnyt. A hajrára cserélt Németh Szabolcs és pályára lépett a feladó Nikola Milanova és Marija Cicic. Az első szettlabdát elszúrták a lengyelek egy rossz nyitással, sajnos a másodikat már beütöttek.