A maroknyi nyíregyházi atléta úgy készülhet a fedett pályás országos bajnokságra, hogy nem kell korán kelnie. Sőt, otthon meg is ebédelhetnek, és úgy indulhat a hétvégi megmérettetés.

Ötven esztendő után nem Budapesten rendezik a fedett pályás bajnokságot, hanem a csodás Nyíregyházi Atlétikai Centrumban.

A tesztversenyeken, majd a közelmúltban az U18-as és U20-as bajnokságon már a szakma előtt is jelesre vizsgázott a csarnok, így jöhet az első igen komoly verseny. Az első számot szombaton délután a férfi 60 méter időfutama jelenti, a zárást vasárnap este a 4x400-as férfiváltó. Közben pedig a hazai atlétika színe-java fog versengeni.

Vissza Portugáliába

A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben rajthoz áll majd a gyalogló Helebrandt Máté, aki portugáliai edzőtáborból érkezett haza és a verseny után indul is vissza. Pokrovenszki József tanítványa a 35 kilométeres távra készül, ám a szokatlanul rövid távon, öt kilométeren is indul. Tavaly kimaradt a fedett pályás bajnokság, most arannyal szeretne zárni hazai környezetben.



Legutóbb a férfi súlylökésben Tóth Balázs a második helyen végzett 17.22-vel. Kerekes László tanítványa és a címvédő ikarusos Kovács Zoltán rendre nagy csatákat vívnak. Idén is többször megmérkőztek, ráadásul együtt is edzőtáboroznak. Balázs a legutóbbi versenyen legyőzte riválisát és bizakodva várja a bajnoki megmérettetést.



– Jó erőben és formában érzem magam. A hét elején már jól ment a lökés is, a technika rendben volt, be vagyok gyorsulva, így bizakodva várom a szombati versenyt. Természetesen hazai pályán szeretném megszerezni a bajnoki címet. Ami a távolságot illeti, 18 méter körüli eredménnyel igen elégedett lennék. Nagyon jó lesz hazai környezetben versenyezni, eddig mindig utaznunk kellett a bajnokságokra, most a többieknek kell ezt tenniük. A hátralévő időben még élesítünk egy kicsit, igyekszünk úgy összerakni a technikát, hogy minden jó legyen – mondta érdeklődésünkre Tóth Balázs.

Kétesélyes a női hármas

Az ugrók közül négyen állnak rajthoz. Magasugásban Bakosi Péter legutóbb második volt a bajnokságon 219 centivel. Péter a napokban az MTK versenyét 220 centivel nyerte. Hármasban hárman állnak rajthoz. Pál Robin tavaly negyedik volt (14.84), Nyisztor Petra bronzérmet szerzett (12.24). A Sportcentrum legújabb igazolása, dr. Abiwu Bettina az elmúlt esztendőben nem indult a bajnokságon.



– Ami Péter szereplését illeti, szeretném, ha behúzná a bajnokságot – kezdte esélylatolgatását Bakosi Béla, az ugrók edzője. – Petra nagyon készül, hiszen a tatabányai Áts Viktóriával esélyesek az elsőségre. Bízom benne, hogy nem hibázik és akkor meglehet az arany, vagy az ezüst.



– Robin most nem igazán van jó formában, hiszen ő is dolgozik, edzést tart. Úgy vélem, a negyedik-ötödik helyre van reális esélye. Nem is indul csak hármasban, a távolt nem erőltetjük. Amennyiben idei legjobbját megjavítja, előrébb kerülhet. Bettina jó formában van, nemrégiben egy szlovákiai versenyen 11.50-et ugrott. Amennyiben beletalál, akkor meglepetést is okozhat, és a nyolc közé kerüléssel már nem lehet elégedetlen. Ha mindenki megugorja idei legjobbját, akkor helyezéstől függetlenül elégedett leszek – így Bakosi Béla.



Az egykor hármasugró klasszis azt is elmondta: elképzelhető, hogy Leleszi Máté – a Szpari fiatal focistáinak erőnléti edzője – is rajthoz áll hatvan méteren.

Atlétika

A fedett pályás felnőtt országs bajnokság menetrendje

Szombat

14:50: Megnyitó

15: 60 m női időelőfutam

15: hármasugrás férfi Pál Robin

15:10: rúdugrás női

15:20: 60 m férfi időelőfutam

15:30: súlylökés női

16:10: 60 m női döntő B-A

16:45: távolugrás női

16:25: 60 m férfi döntő B-A

16:55: 1500 m női időfutam

17:10: 1500 m férfi időfutam

17:30: súlylökés férfi Tóth Balázs

17:30: magasugrás férfi Bakosi Péter

17:30: 400 m női időfutam

17:50: 400 m férfi időfutam

18:05: 3000 m gyaloglás nőiidőfutam

18:25: 5000 m gyaloglás Helebrandt Máté, férfi időfutam

Vasárnap

13: 60 m gát női időelőfutam

13: rúdugrás férfi

13:30: hármasugrás női Nyisztor Petra, dr. Abiwu Bettina

13:20: 60 m gát férfi időelőfutam

14:05: 60 m gát női döntő

14:20: 60 m gát férfi döntő

14:50: 200 m női időfutam

15:10: távolugrás férfi

15:15: 200 m férfi időfutam

15:30: magasugrás női

15:40: 800 m női időfutam

15:55: 800 m férfi időfutam

16:10: 3000 m női időfutam

16:30: 3000 m férfi időfutam

16:55: 4x400 m női időfutam

17:20: 4x400 m férfi időfutam