A tabella élén álló nyíregyháziak nagy iramot akartak diktálni, de mégis tripla dobó párbajjal indult a mérkőzés, majd utána a duplák felváltva, de két duplával meglépett a negyed közepére a hatodik helyről érkező Eger. Aztán gyorsan betalált szinte mindenki a hazaiak közül és máris úgy tűnt visszavéve a vezetést szépen maga alá gyűri az ellenfelét Kovács Tibor együttese. A második negyed elején továbbra is őrizte előnyét a NYÍKSE, de az 5. percben egy triplával és duplával már a vendégek vezettek. Az Eger rendre üres helyzetből vagy lemaradó védőről tudott dobni, aztán Asztalos és Tóth büntetői visszahozták Gáspárékat a mérkőzésbe. Sajnos a negyedet mégis a vendégek könyvelhették el és két pontos Eger vezetéssel (38-40) vonultak öltözőbe a csapatok.

A második játékrészt nagyon idegesen kezdte mindkét gárda, bár már 6 ponttal is elhúztak a hevesiek, mégis az egész mérkőzésen kiemelkedően szorgosan és fegyelmezetten játszó Asztalos kosarainak, majd Földesi és Gáspár dupláinak köszönhetően már a Nyíregyháza vezetett. Igaz a következő 3 percben még egy triplát a vendégek behúztak, de Savic irányítása mellett Asztalos, Gáspár és Földesi kosaraival már 9 pont volt a listavezető előnye. A vendégek egyik legjobbja, Klepej még kétszer betalált egymás után, így 5 pontos hazai előnnyel fordultak a csapatok a záró negyedre. Az utolsó felvonásban azonban az első félidőt még a padon töltő, fiatal Bíró kapcsolódott be kitűnően. Nyitó triplája után még kétszer betörésből volt eredményes, majd Tóth Viktor duplájával már 10 pont fölé nőtt a különbség. Látszott, a végjátékot jobban bírja a NYÍKSE. A végét még Savic látványos alle up-ra adott labdáját és Gáspár bezsákolta széppé. A Sunshine-NYÍKSE gárdája ezzel továbbra is vezeti az NB II. Keleti csoportjában.

Vidáék jövő szombaton a Gyulai Color vendégeként folytatja a sorozatot.

Sunshine-NYISE-Eszterházy SC 75-64 (23-21, 15-19, 22-15, 15-9)

NYÍKSE: Asztalos 23, Gáspár 14, Földesi 9/3, Savic 9/3, Tóth 9.

Cserék: Bíró 7/3, Zajácz 2, Skorcov, Vida, Bolden. Vezetőedző: Kovács Tibor