Egyre többször látogatja meg a csapatot a koronavírus-fertőzés szövődményeivel kórházba kerülő Szlobodan Szimovics, és abban reménykedik, hogy egy hónap múlva már a társakkal együtt edzhet – számolt be labdarúgója állapotáról az NB I.-es Kisvárda Master Good a hivatalos honlapján.



– Izomgyulladást okozott a szívemben a koronavírus, és ezt komolyan kellett vennem, minden, a kezelésre vonatkozó utasítást be kell tartanom – idézi a klubhonlap Szlobodan Szimovicsot. – A gyógyulásnak megvannak a periódusai, most ott tartok, hogy sétálhatok, könnyebben már terhelhetem magam, de a teljes visszatérés március közepére várható, persze csak akkor, ha az orvosi kontrollvizsgálatok mindent rendben találnak. Szerencsére a családom és a klub is mindenben támogat, semmit sem szeretnénk elsietni, a legfontosabb az egészség.



– Boldog vagyok, hogy a csapat jól szerepel, bízom is a társakban, hogy valami nagyon szépet alkotnak, és a végén is mi leszünk a bajnokság meglepetéscsapata – így a 32 éves játékos.