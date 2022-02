Ahogy mondani szokás, inkább a játék küzdő jellege domborodott ki péntek este az Újpest–Kisvárda összecsapáson. Az első félidő utolsó tíz percében, illetve a fordulást követő első percekben voltak lehetőségei a szabolcsiaknak, akik a későbbiekben is irányították a meccset, de nem volt bennük átütő erő, így be kellett érniük az egy ponttal.

Nyolcmeccses sorozat

– Az első félidő végén valóban voltak lehetőségeink, de el kell ismerni, hogy nekik is akadt egy-kettő – értékelte Erős Gábor vezetőedző a 0–0-val végződött mérkőzést.

– Inkább a második játékrész elején éreztem, hogy több lehet a meccsben, mint egy pont, de sajnos nem sikerült gólt szereznünk. Ezzel az egy ponttal sem lehetünk teljesen elégedetlenek. A tavaszi szezon lényegesen kiélezettebb, az Újpest például az életéért küzd. Örülök, hogy nem kaptunk gólt és nyolc meccs óta tart a veretlenségi sorozatunk. A tapasztalatokat le kell vonni, dolgozni a javítanivalón és építkezni abból, ami jól működött. A csapatvédekezésünkkel elégedett voltam annak ellenére is, hogy volt egy-két lehetősége az ellenfélnek, viszont a támadójátékunk haloványabb volt.

A tréner úgy látja, ez utóbbit az okozta, hogy ha sikerült is az Újpest védelme mögé kerülni, rossz döntéseket hoztak a játékosok, emellett ritkán tudták megjátszani a támadókat. Ugyanakkor – mint fentebb is említette – a védekezés rendben volt. Erre a következő, Paks elleni mérkőzésen is nagy szükség lesz.

– A Ferencváros után a legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban, és szerzett találatokban is a legjobbak között vagyunk, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni – tette hozzá. – Az ellenfelek már úgy készülnek ránk, mint egy topcsapatra, végtére is, a harmadik helyen állunk. Soha nem lehetünk elégedettek, de nem is lehet azt mondani erre az egy pontra, hogy borzasztóan rossz eredmény.