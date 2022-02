Hivatalosan is elkezdődött a XXIV. téli olimpia a pekingi megnyitóünnepséggel. A sportbarátok ilyenkor a szokottnál is több időt fordítanak az eredmények követésére, a tévéközvetítésekre, a híradásokra.

– Négy éve Magyarország a téli olimpiák történetében először nyert aranyérmet a rövidpályás gyorskorcsolya férfi 5000 méteres váltó versenyszámában. Noha azóta átalakult a csapat összetétele, akár meg is védhetik a címüket Liu Shaolin Sándorék – reagált érdeklődésünkre dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. – Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ott lehettem a legutóbbi téli olimpián. Noha azóta a koronavírus-járvány beleszólt a felkészülésbe, nem kellett halasztani. Nagyon drukkolok a versenyzőinknek, akik a tudásuk maximumára törekednek. Tudom, hogy mindent megtettek a sikerért, meglátjuk, mire lesz ez elég. Jó volna egy újabb aranyéremnek örülni, és erre van is reális esély.

Háttérben a konfliktusok

– A mai konfliktusos világban a remény olimpiájának nevezném a pekingi ötkarikás játékokat – fogalmazott Mártha Mihály Tibor, Fényeslitke polgármestere, aki 2018-ban a Selyemút-konferencián járt Kínában. Ott a befolyásos emberekből álló publikum előtt beszélhetett az Észak-alföldi régiónkról és megyénkről, Fényeslitkéről, valamint a település melletti logisztikai területről. Utóbbi az előző években sok beruházó érdeklődését felkeltette a világ különböző országaiból.

– Az is a téli olimpia mellett szól, hogy erre az időre e nemzetek elfelejtik, vagy legalábbis háttérbe szorítják az egymás közötti konfliktusaikat. Napi szinten nyomon követem majd a történéseket, és természetesen szorítok a magyarok sikereiért. A rövidpályás gyorskorcsolyázóktól érmes helyezést is várok. Nemzeti büszkeség, hogy ilyen szép számú delegációval lehetünk ott, hiszen nem vagyunk „havas” nemzet. A versenyzőink példát mutathatnak a fiataloknak arról, hogy szorgalommal, tehetséggel messzire el lehet jutni. Engem a téli olimpián leginkább az alpesi sí és a műkorcsolya érdekel, de a többi sportág színes kavalkádjára is kíváncsi vagyok a szerintem profi kínai rendezés mellett.

– Sífutás, szlalom, óriás-műlesiklás, gyorskorcsolya, biatlon, bob – sorolja azonnal a kedvenc sportágakat Vitkai Éva. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház sajtófőnöke saját bevallása szerint jobban várja a téli olimpiát, mint a nyárit, hiszen a havas sportok nagy szerelmese.

Imád síelni és mindig csodálattal nézi, ahogy a versenyzők több mint 100 kilométer per órás sebességgel száguldanak le a sípályán. – Nem vagyok nagy tévénéző, de az interneten folyamatosan nyomon követem majd az eseményeket, és nem titkoltan abban bízom, hogy éremnek is örülhetünk a pekingi játékokon. Nagyon jó érzés lenne ismét egy olimpiai bajnoki címet ünnepelni. Remélem, a gyorskorcsolyázóinknak és a váltónak úgy sikerülnek a futamok, hogy odaérnek a dobogóra, akár annak a legfelső fokára. Nem vagyunk havas nemzet, a gyerekek nem a sípályákon nőnek fel, éppen ezért rendkívüli teljesítmény ezekben a sportágakban Magyarországot képviselni az ötkarikás játékokon – vélekedett Vitkai Éva, akinek az egyik kedvenc filmje – talán nem véletlen – a Jég veled!, az első jamaicai bobcsapatról szóló film.

Akinek a vadászat a téli sport

Bár gyermekkorában kipróbálta a korcsolyázást és a síelést is ifj. Plavecz János, nem nyerték el tetszését a téli sportok, így a téli olimpia küzdelmei sem fogják a televízió elé szögezni az elkövetkező napokban az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezetének elnökét.

– A gyermekeim szeretnek síelni, az iskolával el is szoktak utazni a közeli országokba, de én az első próbálkozások, illetve lesiklások után lecsatoltam a sílécet, s be is fejeztem. Nem művelem, de nem is nézem a téli sportokat. Ha szabadidőm van, akkor azt vadászattal töltöm, vagyis a téli sportot nekem a vadászat jelenti. A magyar színeket képviselő versenyzőknek szurkolok, a híradóban megnézem a versenyzésüket, de egy-egy versenyszám miatt nem kapcsolom be a televíziót – mondta el érdeklődésünkre ifj. Plavecz János. – A hétvégén tanítok sportvadászokat, sok munkát adnak az elnöki teendők, ilyenkor kezdődik a rókák koslatása, meg immár készülni kell az új vadászszezonra is. A kamara nemsokára újra megrendezi a hagyományos dúvadhetet, vagyis van bőven tennivalóm – tette hozzá befejezésül a Vadászkamara megyei elnöke.