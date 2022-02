Sajnos a múlt heti, MTK elleni győzelem nem hozta meg az áttörést a Fatum-Nyíregyházánál, az Extraliga címvédője ugyanis csütörtökön kikapott Balatonfüreden. Az első játszma bizakodásra adott okot, a következő hármat aztán magabiztosan megnyerte a Szent Benedek Röplabda Akadémia, amely így a harmadik helyen fejezi be az alapszakaszt, míg a nyíregyháziak a negyedik pozícióból várhatják a rájátszást.





Magukra húzták az ellenfelet



– Aki nézte a mérkőzést, láthatta, hogy ebben sokkal több volt – értékelt Németh Szabolcs, a Fatum vezetőedzője. – Jó volt látni, ahogy az első szettben szép pontokat szereztünk és végig a mi akaratunk érvényesült. Ezzel megelégedtünk. Megint érthetetlen, hogy a második és a harmadik játszmában mi történt a játékosaimmal. Teljesen más mentalitású csapatot láttam a pályán. Sokat hibáztunk és magunkra húztuk a hazai együttest, amelyet ezt követően már nagyon nehéz volt megállítani. A negyedik szettben újra elkezdtünk visszajönni a meccsbe, de már későn.

A Fatumnál ezúttal is a 20 pontos Nikola Radosová és a 14 egységig jutó Ralica Vaszileva vitte a prímet.



– Nagyon akartuk ezt a győzelmet, függetlenül attól, hogy ezen a meccsen nem múlott semmi. A négyes ütőktől a kreativitás már kezd jönni, de sok rajtuk a teher, mert ilyen center- és átlóteljesítménnyel nagyon nehéz. Dolgozni kell azon, hogy az egész stabillá váljon és bevonjuk azokat is, akik most még nem termelik meg a megfelelő mennyiségű pontot. Továbbá muszáj a munkát a pályára is felvinni – tette hozzá a tréner.



A Nyíregyháza március 3-án, a DVTK elleni hazai mérkőzéssel fejezi be az alapszakaszt.

Borítókép: A centerektől is több pontra van szükség | Fotó: Dodó Ferenc-archív