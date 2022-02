A XXIV. Téli Olimpia a befejezéséhez közeledik Pekingben, a rövidpályás gyorskorcsolyaversenyek (short track) közvetítéseinél a tévéképernyőre tapadó magyar szurkolókkal a mennyek mellett bizony a poklot is megjáratta csapatunk. Kíváncsiak voltunk arra, hogy élte meg ezt az érzelmi hullámvasutat a legújabb sikersportágunkat legbelülről ismerő szakember: a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség sportszakmai kérdésekért felelős elnökségi tagját, a megyénkhez ezer szállal kötődő, jelenleg is Nyíregyházán élő Orendi Mihályt kérdeztük.

Nem csupán a magam nevében mondom, hogy azzal a reménnyel ültünk le a tévé elé minden rövidpályás versenyszámnál, hogy itt aztán a Liu testvéreknek köszönhetően aratni fog a magyar csapat, és remekül is kezdődött a szereplésünk.

Úgy is mondhatnám, hogy az előzetes várakozásnak megfelelően, hiszen az úgynevezett mixváltó, amelynek két hölgy és két férfi tagja volt, a világkupa kvalifikációs rendszerében az összesítésben a harmadik helyen végzett. Tehát reális volt velük szemben az elvárás, függetlenül attól, hogy a short track az egyik legveszélyesebb sportág, ahol a legesélyesebbek is el tudnak csúszni egy pillanat alatt a jégen, ugyanakkor viszonylag a „semmiből” is jöhetnek elő bajnokok. Ezek a gyerekek hozták azt, amire képesek, amiért megdolgoztak. És ami különösen nagy öröm, hogy olimpiai játékokon első alkalommal rendezték meg a mixváltót, és végre két lányunknak – Jászapáti Petrának és Kónya Zsófinak – is sikerült érmet szerezni olimpián, ami életük eddigi legcsodálatosabb teljesítménye. Szóval a reális várakozásoknak megfelelően nagyszerű rajtot vett az olimpiai delegációnk a mixváltónk harmadik helyével.

Ezt követően jött a csalódás, a férfi ezerméteres versenyen minket ért fiaskóval: amint emlékezhetünk, Liu Shaolin Sándort sárga lappal büntették és bár elsőként haladt át a célvonalon, kizárták a mezőnyből.

Itt bajban vagyok, mert ha ellentmondok a feleségemnek, abból nem fogok tudni jól kijönni, ugyanis a feleségem Sanyit változatlanul olimpiai bajnoknak tekinti. Én ezt másképp látom, mert kizárták, tehát az annalesekben sosem úgy fog szerepelni, mint az ezer méter pekingi olimpiai bajnoka. Az más kérdés, hogy igazságos, reális volt-e a kizárás, mennyire volt elfogult az egyébként angol nemzetiségű főbíró. Úgy gondolom, hogy azért a szabálytalanságért, amit Sanyi elkövetett, bizony ki lehetett zárni, nem volt abszurd a bírói döntés. De ha őt kizárták, akkor a győztesnek kihirdetett kínai versenyzőt is ki lehetett volna zárni. Ugyanakkor van egy nemzetközileg is elismert kiváló bírónk, Kövér Balázs, aki Phjongcsangban például bíráskodott az olimpián – ő azt mondta, nem illett volna egy olimpián ilyen módon eldönteni a bajnoki címet. Ez nem jellemző. Bár az angol bírót nem váltották le (azért arra kíváncsi vagyok, ennek folyományaként mi lesz később), ezt követően egész másként kezdett bíráskodni. Attól kezdve ugyanis minden, pályán elért eredményt meghagyott, pedig voltak még jócskán hasonló szabálytalanságok.

Ezek szerint nem volt hiábavaló a rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edző-menedzsere, Bánhidi Ákos óvása, mert ha az szinte nyilvánvaló volt, hogy a konkrét esetben gyökeresen más döntés nem születik, legalább változást ért el a további bíráskodás tekintetében.

Nemcsak mi voltunk elégedetlenek, hanem a koreaiak is. Nekik is volt egy aranyesélyes versenyzőjük, akit már az előfutamban kizártak. Ők is protestáltak, sőt továbbmentek, nemcsak a nemzetközi korcsolyaszövetség, de a nemzetközi olimpiai bizottság irányába is. Azt nyilatkozta a koreai csapat vezetője, hogy rengeteg olyan levelet kaptak otthonról, amelyben arra kérték őket, hogy hagyják ott az olimpiát. Ennek nem tettek eleget. Mindenesetre az olimpia eszméjével ellentétes dolog, hogy kvázi fehér asztal mellett döntsék el, ki az első, a második és a harmadik. Ott a pályán, a szőnyegen, a jégen dőljön el az eredmény. A magyar korcsolyázószövetségnek hosszú időn át vezetőjeként ismert dr. Kozári Klára írta Liu Shaolin Sándor kizárására reflektálva: Vajon ki emlékszik arra, hogy 1984-ben, Lake Placidben ki nyerte a jégtánc olimpiai bajnoki címet? Ellenben arra mindenki, hogy ott a legjobb a magyar Regőczi-Sallai páros volt. Ám őket kizárták azért, hogy a szovjetek győzhessenek. Ez érvényes a pekingi ezerméteres döntőre is, mert csak arra fognak majd egy idő múlva emlékezni, hogy a magyar srácot kizárták. Tehát szerintem vagy mind a kettőjüket ki kellett volna zárni, vagy hagyni az egészet úgy, ahogy a pályán történt. Mindenki láthatta ugyanis azt a képet, amelyiken látszik, hogy a kínai gyerek két kézzel tolja a mi versenyzőnket.

Szóval ezzel a lehangoló esettel folytatódott a magyar korisok szereplése, aminek aztán még további következménye is lett: a váltónk nem jutott be a döntőbe.

Tény, hogy nem volt mentálisan jó a helyzet a csapat háza táján. Hozzáteszem, lehetett volna egy kicsit szerencsésebben is kommunikálni, de én azzal értek egyet, amit a phjongcsangi váltóban olimpiai bajnoki címet szerzett, ikonikus short trackes versenyző, Knoch Viktor írt angolul, hogy „Mi együtt nyerünk és együtt veszítünk. Legyetek erősek! Az olimpiának még nincs vége!”

Hál’ isten, valóban nem volt vége! Jöttek az ötszázas egyéni futamok. Bár Liu Shaolin Sándor további versenyzésére láthatóan rányomta bélyegét a kizárásával kapcsolatos lelki megrázkódtatás.

Sanyi a szó szoros értelmében zseniális versenyző. Egy fantasztikus ember, dehát ő is csak ember. Tehát biztos, hogy nyomot hagyott benne, amikor néhány másodpercig azt hitte magáról, hogy ő nyeri hazánk első egyéni aranyérmét. Ám én inkább arra gondolok, hogy nem volt elég fitt fizikai értelemben sem az ötszázakra. Persze itt a teljesítmény, fizikai és lelki tényezők szerencsés, vagy ez esetben inkább szerencsétlen együtthatásának függvénye. Talán okoskodásnak tűnik, persze tudom, Sanyi is akarta, de az ezerötszázat ki kellett volna hagynia. Ugyanis Ádóval együtt mindketten sprinter típusúak, ettől függetlenül Sanyi az első előfutamában fantasztikus idővel, új olimpiai csúccsal nyert és nagyon könnyednek tűnt. Igen ám, de neki még kétszer kellett 1500 méteren versenyezni és nagyon kemény küzdelemben. Fizikai értelemben ezt még vitte magával az ötszázakra is, emellett mentálisan az ezres kizárását is. Persze, ha csak az egyikkel kellett volna megbirkóznia, valószínűleg az éremért mehetett volna. Mert ne felejtsük el, ő Magyarország első felnőtt világbajnoka 500 méteren, amit Szöulban ért el. Nagyon gyors, robbanékony, de sajnos én akkor tompának éreztem és nem láttam azt a frissességet nála, ami rá egyébként jellemző. Ellentétben az öccsével, Liu Shaoanggal, Ádóval.

Akire, ha most rátérünk, már föl is derül az arcunk.

Ő koronavírusos lett, emiatt később érkezett meg Pekingbe, és nagyjából épp az ötszázra lett rendben, akkorra tudott akklimatizálódni, átállni a helyi viszonyokra. Ádó olyan professzori precízséggel, annyira tiszta fejjel oldotta meg a feladatait, hogy öröm volt látni, mert számomra átjött a tévéképernyőn, hogy úgy megy oda, mint mondjuk Szilágyi Áron vívásban: sugárzik róla, hogy őt most nem tudják megverni. Ezt futamról futamra bizonyította is. Miközben ő is nehéz helyzetben volt, hisz azt tudjuk, hogy ötszáz méteren a legesélyesebb pálya a legbelső, 1-es. Mivel Ádó nem ment elsőre olyan extrát, a negyeddöntőben csak a 3-as pályáról startolhatott. Ennek ellenére annyival jobb volt minden ellenfelénél, hogy még a kínai világcsúcstartó, olimpiai bajnoki címvédőt is nagyon biztosan verte az elődöntőben, ami a mezőny erőssége miatt nyugodtan lehetett volna az olimpiai döntő is.

Nos, Ádó bejutott a döntőbe, ahol simán szerezte meg az első helyet, és az eredményhirdetésen ő állhatott a dobogó legfelső fokán. Ez a látvány és a torokban növekvő gombóc sok mindent feledtetett.

Lehet, szégyellni kellene magam, hogy férfi létemre könnyeztem, de katartikus élmény volt. Én Ádót nyolcéves kora óta ismerem. Egészen különleges kapcsolat alakult ki köztünk, de a családjával, szüleivel, nagyszüleivel is. Ami az örömkönnyek között is eszembe jut, s most sem győzöm hangsúlyozni, hogy elképesztő, mennyit dolgoznak ezek a srácok. Most szívem szerint azt mondanám, hogy nemcsak Ádónak, hanem minden olyan versenyzőtársának adnék egy érmet, akik segítették őt, mert ahogy a friss aranyérmesünk is fogalmazott, ez egy csapatteljesítmény. A Covid miatt ugyanis ő itthon maradt karanténban, egy szállodába zárva. Edzeni edzhetett, hisz tünetmentes volt, s ezt az orvosok engedélyezték. És tessék megkapaszkodni: három magyar korcsolyázó, a phjongcsangi olimpiai bajnok csapattárs, a pekingi csapatból most kimaradt Burján Csaba, dr. Oláh Bence, a sportág első orvos doktora, továbbá egy rendkívül tehetséges fiatal, Talabos Attila azonnal jelentkeztek, hogy segítenek neki. Ez ugyanis egy olyan sport, amit lehetetlen egyedül csinálni, egy short trackesnek elengedhetetlenek az edzőpartnerek. Ez a siker tehát az övék is, no meg persze a családé, akik annak idején fölvállalták, hogy az uszodában korábban állandó fülproblémákkal bajlódó fiukat elviszik a hideg jégcsarnokba, ahol aztán mind a ketten ottragadtak. Hozzáteszem: mindannyiunk örömére!