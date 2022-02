Kettő az egyben! Egy helyszín, egy műsorvezető, két téma. Csütörtökön délelőtt a máriapócsi RabócsiRingen Szujó Zoltán szak­avatott vezetésével két sajtótájékoztatót is rendeztek. Az elsőn ifjabb Rabócsi Tibor pályatulajdonos, Szabó Viktória, a RabócsiRing verseny- és rendezvényszervezője és Béres Szabolcs, a Hunakamo Sportegyesület elnöke, a drifting.hu ügyvezető igazgatója beszéltek a RabócsiRing idei rendezvényéről. Miként azt megtudtuk, több mint harminc program szerepel a naptárban.



Ralikrosszban két országos bajnoki futamot rendeznek, driftben három nagy verseny lesz, közte az elmaradhatatlan, a Trackwood Fesztiválé, a rali Európa-kupa speciálja pedig szintén a RabócsiRingen lesz.



Nagy durranásnak ígérkezik egy új kezdeményezés, a Legendák Tornája. Ez a közelmúlt jeles technikai sportága, jeles honi képviselői, sokszoros bajnokok mérhetik majd össze tudásukat a szinkronpályán, és négy különböző szakág – gokart, bagy (autó­krossz), drift és rali.



Rövid szünet után egy szak­ágra, egy olyanra váltottunk, amelynek csak egy szelete, a szuperspeciál szokott beköszönni a technikai sportágak máriapócsi fellegvárára. Ez pedig a rali. Az elmúlt esztendőben az utolsó futam döntötte el az országos baj­noki cím sorsát az első osztályban. A zárókör nem kedvezett a Csomós Miklós Mixi, Nagy Attila duónak, hiszen végül a második helyen zártak. Az idén már sokkal nagyobb fába vágták a fejszéjüket a szim­patikus sárospataki versenyzők.

Tehetségek támogatása

– A RabócsiRing a versenyek rendezése mellett az utánpótlás-nevelést, a tehetségek felfedezését is zászlajára tűzte – kezdte a második napirendi pontot ifjabb Rabócsi Tibor.

– Mixi nagyon kötődik a máriapócsi pályához, és harmadik éve támogatjuk őket, ami azért a szponzorálástól sokkal több. Tudni kell azt, hogy az én édesapám és Csomós Miki édesapja egykoron nagy csatákat vívtak a versenypályán, ilyen kötődése is van az együttműködésünknek. A RabócsiRing és Mixi pályafutásának fejlődése is töretlen, így kötelességünknek is tartottuk, hogy egy ilyen tehetséges párost támogassuk.



És elérkeztünk az igen fontos bejelentéshez, miszerint a magyar bajnokság mellett indulnak az Európa-bajnokságon az R5-ös kategóriában. Ez pedig egy hatalmas büszkeség és elismerés.

Belső felvételekkel készülnek

Szabó Krisztián csapatvezető elmondta, hogy ez egy hatalmas váltás, aminek szeretnének minden szempontból megfelelni.

– Természetesen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Hankookot képviselhetjük az Európa-bajnokságon – vette át a szót Csomós Miklós.

– Hiszünk a márkában és abban is, hogy közösen el tudjuk érni a célunkat, és pár év múlva már dobogós helyezésekért tudunk harcba szállni. Már ismerkedünk a leendő kihívásokkal, Attilával belső kamerák felvételei alapján elemezzük a leendő pályákat és látszik, hogy teljesen más murvatípusokon kell majd mennünk. Nem lesz egyszerű, rengeteg időt töltünk el a laptop mögött, és igyekszünk százszázalékosan felkészülni. Az autó nem változott, maradt a Skoda Fabia R 5. Igyekszünk a legjobban felkészíteni, hiszen rengeteg új kihívás vár majd ránk. A legfontosabb az, hogy minden versenyen érjünk célba, legyenek mögöttük kilométerek, hogy jövőre már pályaismeretekkel is felvértezve vághassunk neki a szezonnak – így Mixi.



– A Hankook vezető prémium versenyabroncsgyártó szeretne lenni a világban. Az új versenygumik teljesítményét szeretnénk megmutatni nemzetközi szinten is, ehhez partnereket kerestünk. Mindenképpen utánpótláskorúakkal szerettünk volna foglalkozni, hiszen mi is a jövőt építjük – tudatta Kismarty-Lechner Gábor, a Hankook versenygumik kelet-európai forgalmazója, az RTH Versenyabroncs Kft. ügyvezető igazgatója.

Bíznak a közös sikerben

Az egykor versenyzőként is ismert Kismarty-Lechner Gábor elmondta, hogy több magyar páros jelentkezett, végül Mixiékre esett a választás, mert ők feleltek meg igazán a Hankook elvárásainak. Illetve van még egy spanyol páros is. Úgy véli, hogy a magyar duó lesz a Hankook egyik nagykövete a kontinensbajnokságon és bízik benne, hogy sikereket fognak elérni.



Ezt követően megnézhettük a versenyautót, amivel Mixi tett néhány rövid kört. Ezután a pilóta és a navigátor kipróbálhatta a RabócsiRing vadonatúj gokartjait. Aztán már készülhetnek tovább, hiszen hamarosan következik az Eb-rajt, a portugáliai nyitófutam.

RabócsiRing: az idei rangosabb versenyek

Április 16–17: Matador Rallycross Fesztivál, közép-európai és országos bajnoki futam

Április 18: Legendák Tornája premier

Május 14–15: Drift Games (CEZ), nemzetközi driftfesztivál

Június 4–5: Keviép Ralikrossz Parádé, országos bajnoki futam

Július 2–3: MAMI Kupa - Motoros Országos Bajnoki Futam

Július 8–9: Drifting és Ladaracing Allstra

Augusztus 26–27: Trackwood Matador Európa-bajnoki Drift Fesztivál

November 11: Rally ERT, Rally Hungary Szuperspeciál

Igen betáraztak a vonalas füzetekből

Nagy Attilával az egyetemi évek alatt kötött barátságot a pilóta. Külön-külön is versenyeztek, a 2017-es szezontól már egy csapatot alkotva.



– Természetesen én is nagy megtiszteltésnek és kihívásnak tartom az idei lehetőséget – kezdte Nagy Attila navigátor. – Már vannak vonalas füzeteim, nagyon fel kellett készülni, mert annyi kanyar van, hogy egy füzet kevés lesz. Sokkal több versenykilométert fogunk menni több gyorsaságival, három napot is autóban fogunk tölteni. A navigátorok számára az igazi nehézséget a kanyarok száma adja, ezt nem is lehet összehasonlítani a magyar pályákkal. Idén nem szerezhetünk pontokat, csak a regisztrált versenyzők után indulhatunk, így előfordulhat kijárt nyom, sötétedés is. Ennek csak a jó oldalát nézzük, hiszen így nagyon kemény kiképzést kapunk, aminek hasznát vehetjük majd a jövőben.