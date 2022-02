Régen nézett úgy ki várdaiak kispadja mint szombaton kora délután. Ekkor a Honvéd vizitált a Várkerti Stadionban, a Kisvárda Master Good meccselő szakmai stábja a covid miatt nagyot változott a legutóbbihoz képest. Révész Attila kezében volt, a marsallbot, és Kocsis János, az NB III-as csapat edzője ült mellette.

A kapuban is váltani kellett, mert Dombó Dávid tesztje is pozitív volt, így a Artem Odvincov kapott lehetőséget. Új vezetőedzővel Nebojsa Vignijeviccsel érkezett az ellenfél, aki öt helyen változtatott a Honvéd legutóbbi kezdőjén.

A fehér szerelésben játszó kispestiek igen hamar vezetéshez jutottak. A második percben Nagy Dominik távoli lövését a bal oldali kapufa hárította, nem sokkal később viszont egy szögelt után Batik Bence fejesével előnybe kerültek a vendégek. A gól olyan volt mint egy bunyósnak egy nagy pofon. A várdaiak megrázták magukat majd egyre-másra vezették a támadásokat és hamar sikerült egyenlíteni mégpedig a Batikhoz hasonlóan egy védő, Anton Kravcsenkó révén. Támadásban maradtak a mieink a huszadik minutumhoz közeledve már gólt kiáltottak a Várkerti Vitézek. Jasir Asani forintos, vagy eurós labdát tálalt a balösszekötő helyén kilépő Bumba elé, aki jól vette át a lasztit, a kifutó Szappanos Péter mellett el is passzolta a labdát, ami vagy harminc centivel kerülte el a bal alsó sarkot. A kihagyott helyzet megbosszulta magát, mert a kispestiek átvették a játék irányítását, többet volt náluk a labda és egy szép támadás végén Zsótér Donát az assziszt után a gólszerzők közé is feliratkozott. Ezt követően ismét kiegyenlített volt a játék, sajnos a várdaiak focijából hiányzott az egyébként megszokott dinamika. A hajrá kezdetén ismét igen közel volt a hazai gól, ám Asani bal oldali szabadrúgása után a hosszú saroknál üresen álló Lazar Csirkovics combjáról nem a kapuba pattant a labda, hanem oldalra, így a kispestiek felszabadítottak. És még nem volt vége, mert Batik hibája után Asani balról keményen a kapu elé lőtt a labdát, amit Jasmin Mesanovic három lépésről nem tudott a kapuba helyezni. A ráadásban Bumba a bal saroknál négy méterről a kapusba lőtt. Ez volt a negyedik kimaradt hatalmas hazai helyzet.

A szünetben egyik öltözőben sem döntöttek váltásról. A második félidőt úgy kezdett a hátrányban lévő hazai csapat, hogy rátett egy lapáttal. Ötvös Bencéék gyakorta szereztek labdát a kispestiek térfelén, de igazi eredmény nem volt a támadásoknak, amelyek egyik végén Bumba lövését tolta szögletre Szappanos. A kontrákra építő Honvéd első helyzetét Zsótér közeli lövése jelentette, amit védett Odvincov. Negyedóra elteltével a kispestiek cseréltek, majd a várdaiak is. A haloványan focizó Rafal Makowski helyére Driton Camaj érkezett. Szerencsére, mert alig később nagy szerep volt abban, hogy Bumba egyenlíthetett. Két perccel később Dejan Drazics lövése után szögletet rúghattak a vendégek. A csereként beállt Zinedine Machac hat méterről nem tudott a kapuba fejelni, a kontratámadás végén pedig vezetéshez jutottak a hazaik. Majdnem sikerült növelni az előnyt, ám egy középre ívelt szabadrúgásnál Csirkovics centiméterrel, de lemaradt a labdáról. A hajrá kezdetén mindkét együttes kettős cserével próbált frissíteni. A vendégek egalizálni, a hazaik az előnyt megtartani, vagy növelni. Aztán a hátul becsúszva szerelő Mesanovic megsérült így néhány percer Gosztonyi András állt be a helyére. A honvéd ismét kettős cserével próbálkozott. Batik közel állt ahhoz, hogy ismét fejes gólt szerezzen, szerencsére pontatlan volt. Utána elesett Kravcsenkó mellett, a VAR-vizsgálat eredménye: nem volt büntető. Közbe Camaj egy gyors kontra végén a védőkbe lőtt, majd Nenad Lukics tizenhat méterről fölé vágta a labdát. Végül a hosszabbítás öt perce is lepergett, játékvezető hármas sípszava pedig hazai három pontot jelentett. Megérdemelten, hiszen a kivárdaiak jóval több helyzetet dolgoztak ki, kétszer kerültek hátrányba és végül fordítai tudtak.

Labdarúgás: NB I., 19. forduló

Kisvárda Master Good-Budapest Honvéd 3-2 (1-2)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 150 néző, v.: Bognár

Kisvárda Master Good: Odvincov - Hej, Kravchenko, Csirkovics, Leoni - Melnik, Ötvös, Asani ( Navrátil, 82. ), Makoswki ( Camaj, 64. ), Bumba ( Zilicsics, 82. ) - Mesanovic ( Gosztonyi, 89. ). Vezetőedző: Révész Attila

Honvéd: Szappanos - Petkovic ( Baráth, 89. ), Batik, Klemenz, Tamás - Hidi ( Machach, 61.), Petrusenko ( Nagy G., 89. ), Zsótér ( Májer, 80. ) - Nagy D. ( Banó-Szabó, 80. ), Drazic, Lukics. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics.

Gól: Kravcsenko (11.), Bumba (66.), Melnyik (68.), illetve Batik (3.), Zsótér (29.)

Percek, események

3. perc: Zsótér jobb oldali szögletét az öt és felesen felugró Batik e fejelt a bal felső sarokban, 0-1.

11. perc: Hej 25 méteres lövését kezelte le Kravcsenkó és 8 méterről a hálóba bombázott, 1-1.

30. perc: Tamás bal oldalról centerezett Zsótér pedig hét méterről fejelt a bal sarokba, 1-2.

66. perc: Camaj balról lőtte a kapu elé a labdát, amit a kivetődő Szappanos Bumba elé ütött aki három lépésről már nem hibázott, 2-2.

69. perc: Camaj bal oldali beadást egy védőről Melnik elé került, aki nyolc méterről a kapuba lőtt, 3-2.