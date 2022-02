Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE szeptemberben pályaválasztóként egy góllal legyőzte a Siófokot. A szabolcsiak arra készültek, hogy szombaton fordított felállásban megismételjék a bravúrt. Jól is kezdték a mérkőzést, az első félidő derekán már 3 góllal is vezettek. A hazai időkérést követően azonban rendezték soraikat a Balaton-partiak, és szünetre már minimális előnnyel ők mehettek. Fordulás után aztán elég volt pár perc üresjárat a Kisvárda játékában, és öt góllal meglép­tek a házigazdák és előnyüket meg is tartották a végéig (24–20).

Tovább tudnak lépni

– A mérkőzés első húsz perce teljesen rendben volt, a mi akaratunk érvényesült. Aztán jött egy megtorpanás, elsősorban támadásban – kezdte értékelését Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

– Utána sajnos ez jellemezte a játékunkat végig, nem éreztem azt a sebességet, amelyet nyújtanunk kellett volna. Átlövőteljesítményünk ezúttal nem volt megfelelő, illetve ziccereket is hibáztunk. A második félidő elejét nagyon elszúrtuk, ekkor rakta közé a Siófok azt a négy, öt gólt. Aztán változtattunk, amelynek meg is lett az eredménye, visszakapaszkodtunk a mérkőzésbe.

– Több labdánk is volt a mínusz egyre, ezekkel azonban nem tudtunk élni, így nem tudtuk megteremteni saját magunknak a szoros végjáték lehetőségét. Ezen a mérkőzésen semmi nem úgy sikerült, ahogy az az elmúlt hetekben: labdaszerzésekből nem jöttek a gyors gólok, szélsőink védekezésben sokat hibáztak, elöl sem voltunk olyan hatékonyak. Hetekig önmagunkhoz képest nagyon magas szinten játszottunk, ezúttal picit elmaradtunk ettől. Nincs azonban szomorkodásra okunk, mert egy összeszedett, erős Siófokkal találtuk magunkat szembe, akik nagyon felkészültek belőlünk. Biztos vagyok abban, hogy tovább tudunk lépni, összeszedjük gondolatainkat és a következő mérkőzésen javítani fogunk – zárta Bakó Botond.

A Kisvárda pénteken a Vasast fogadja a bajnokság következő fordulójában.

Kézilabda: NB I., női

A bajnokság állása

1. Győr 15 15 – – 485–317 30

2. FTC 13 12 – 1 391–296 24

3. Debrecen 15 12 – 3 426–360 24

4. Vác 14 10 – 4 435–391 20

5. M.óvár 15 8 1 6 482–445 17

6. MTK 15 5 4 6 399–405 14

7. Siófok 15 7 – 8 454–467 14

8. Dunaújváros 15 7 – 8 407–431 14

9. Kisvárda 15 6 1 8 382–399 13

10. Fehérvár 14 4 2 8 350–372 10

11. Budaörs 15 4 2 9 390–452 10

12. Érd 15 4 – 11 380–444 8

13. Vasas 15 3 – 12 397–499 6

14. Szombathely 15 1 – 14 381–481 2