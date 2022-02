A Sényő 3–1-es egri győzelemmel indította az évet, s bizakodásra ad okot, hogy a múlt hetinél bővebb kerettel várhatja az ötödik helyen álló Tiszaújvárost, hiszen Lakatos László és Schmidt Péter eltiltása lejárt, de Vámos Márk is jobb állapotban van, mint legutóbb.

Stabilan a középmezőnyben

– A Tiszaújvárossal mindig kiélezett, izgalmas mérkőzéseket játszunk itt is, ott is – fogalmazott Imrő László, a Sényőt irányító edzőpáros tagja. – Nincs rossz formában a vendégcsapat, hiszen az első bajnokin négy gólt szerzett, viszont az Eger ellen mi is három ponttal gazdagodtunk. Ez már senkit nem érdekel persze, mert itt a következő feladat. Mondhatjuk, hogy az első két tavaszi meccsünkön begyűjtöttünk hat pontot, mivel a Kisvárda II. elleni mérkőzés is már a tavaszi programba tartozott. Szeretnénk folytatni ezt a jó sorozatot egy nagyon masszív és szervezett csapat ellen. Az elején minél több pontot szereznénk, hogy stabilizáljuk a helyzetünket a középmezőnyben, és a szezon hátralévő részében minél nyugodtabban és felszabadultabban játszhassunk. Túlzottan nagy nyomás nincs rajtunk, de nyilván nem akarjuk pont vagy pontok nélkül elhagyni a pályát.

Beleerősödtek a bajnokságba

A Kisvárda II. és ellenfele, a DVTK második csapata is döntetlent játszott az előző fordulóban, ám míg a várdaiaknál negatív meglepetés volt, hogy csak egy pontot szereztek a Salgótarján ellen, addig a miskolciak bravúros ikszet játszottak a második BKV Előre vendégeként.

– A két csapat elég jól ismeri egymást, az előző szezonban többször, ebben az idényben is találkoztunk már, rendre szoros, kiegyenlített mérkőzéseket játszunk – mondta Kocsis János, a Várda edzője. Itthon nagy gólkülönbséggel nyertünk ugyan (5–1 – a szerk.), de valójában nem volt olyan nagy különbség a csapatok között. Látszik az ellenfélen, hogy tavasszal többek lettek, a fiatalok beleerősödtek az NB III.-as felnőttbajnokságba. Bízom benne, hogy ez nálunk is szembeötlő lesz és jó meccset játszunk.

Labdarúgás: NB III.

Keleti csoport, 22. forduló, vasárnap. Sényő-Carnifex FC–Tiszaújváros, Sényő, 14, v.: Gál (Kövér, Molnár). DVTK II.–Kisvárda II., DVTK Edzőközpont, 11, v.: Urbán (Vilmányi, Gergely).További mérkőzések: DVSC II.–Békéscsaba II., Újpest II.–Kazincbarcika, Tállya, Hajdúszoboszló, SBTC–Eger, Törökszentmiklós–BKV Előre, Hidasnémeti–DEAC, Putnok–Jászberény, Tiszafüred–Füzesgyarmat.