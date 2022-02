Jó negyven percig úgy tűnt, hogy biztosan tartja a Várkerti Stadionban mindhárom bajnoki pontot a Kisvárda Master Good. Az élvonalbeli focibajnokság szombati rangadóján bő tíz perc elteltével már kétgólos volt a mieink előnye. Aztán a játékrész hajrájában szépítettek, a ráadásban pedig egyenlítettek az atomvárosiak. A második fél­idő dereka után nem sokkal pedig fordítottak.

Remek volt a kezdés

Szerencsére volt annyi a hazaiakban, hogy egalizáljanak, sőt helyzetük is akadt a negyedik gólra. Végül nem sikerült, így maradt az egy pont és zsinórban a kilencedik veretlen bajnoki.

– Nagyon jól indult a mérkőzés, amit elterveztünk, az működött – kezdte visszapillantását a szombati találkozóra Erős Gábor, a Kisvárda Master Good vezetőedzője. – Igyekeztünk letámadni, már fenn labdát szerezni és hamar vezetéshez is jutottunk, sőt rárúgtuk a második gólt is. Később centiméterezéseket követően érvénytelenítették Camaj találatát.

Félig üres a pohár

Azt követően pedig a félidő hajrájában percek alatt leromboltuk azt, amit addig nagyon szépen felépítettünk. Ez a pohár most inkább félig üres, mint félig tele. Az a sokkhatás, ami percek alatt ért minket a szünetben, az öltözőben is látszott a játékosokon és a második félidő elején is érezhető volt. Nagy nehezen, de visszamentünk a meccsbe, és erre kaptunk mögé egy pofont, és a Paks megfordította a meccset.

Az viszont nagy erény, hogy sikerült felállni, egyenlíteni, és három komoly mérkőzéslabdánk is volt az utolsó negyedórában.

– Ez számomra nagyon pozitív, a csapat erejét bizonyítja az, hogy ebből a helyzetből visszaverekedtük magunkat a meccsbe.

– Természetesen nem mehetünk el szó nélkül amellett, amit Attila (Révész Attila sportigazgató, a szerk.) is említett – folytatta Erős Gábor. – Felkészültünk a pontrúgásokra, ám kiderült, hogy a meccs nem edzés, és hoztuk azokat a hibákat, amiket nem szabad. Ki vannak osztva az emberek, mindenkinek megvan a feladata, hogy kire kell figyelnie. Ha mindenki el tudja mondani magáról, hogy az ő embere nem fejelt, akkor nem kapunk gólt. Ezeket a szituációkat elemezni fogjuk és ezeknek lesznek szankciói.

Vért kell izzadni

– A hiba természetesen a játéknak a része, de ennek kell, hogy következménye legyen, mert nem mehetünk el mellette szó nélkül. Mindenkinek megvan a felelőssége, nekem is. Ami viszont egyértelműen pozitívum, hogy vesztett állásból visszajöttünk, nem adták fel a játékosok és sok jó dolog volt, amiből lehet építkezni. Elveszítettünk két pontot, de mégiscsak szereztünk egyet. És nézve a forduló eredményeit, minden egyes pontért vért kell izzadni – így Erős Gábor.

A kisvárdaiak a forduló zárásakor maradtak a harmadik helyen, a következő körben, szombaton Zalaegerszegen kellene folytatni a pontos sorozatot. ML