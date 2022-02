Az aktuális helyezésektől függetlenül női kézilabdában egy Kisvárda-Debrecen mindig igazi presztízsrangadónak számít. Így volt ez pénteken is, amelyen az utóbbi három bajnokiján öt pontot szerző szabolcsiak a dobogó harmadik fokán posztoló cívis városiakat fogadták. A nagy tét rá is nyomta a bélyegét a kezdésre, mindkét gárda sokat hibázott, a biztos kezű Tamara Radojevics két labdát is eladott, a másik oldalon pedig Arany Rebeka ziccerből emelt kapufára, de Jezsikava sem tudott túljárni Mátéfi Dalma eszén. Az első gólt a hazaiak szerezték, a csapat szerb irányítója volt eredményes hetesből. A hazaiak mestere első perctől forgatta csapatát, a vendégek a 14. percben cseréltek először, akkor az előző szezont Kisvárdán töltő Szabó Nina vette kezébe a Debrecen karmesteri pálcáját. Nem sokkal később Bouti Fruzsina kettőre növelte a kisvárdai előnyt, Szilágyi Zoltán, a vendégek edzője ki is kérte idejét. A rövid pauzát követően érkezett Costa, Kovács Anna és Pocsetnyik Luca, utóbbi óriási bombát ragasztott Mátéfi Dalma kapujába. Védekezésben pedig Hornyák Dórával acélosították falukat a debreceniek.

Vámossal nem bírtak a végén

Majd Juhász Gréta zúgó kapufáját követően Petrus góljával visszavették a vezetést. Nagyobb különbség azonban nem alakult ki mert Mátéfi gyors egymásutánban három védést is bemutatott. Néhány bírói döntést kifogásolt Bakó Botond, amelynek hevesen hangot is adott, sárga lapot, majd kétperces büntetést kapott érte. A félidőt Tamara Radojevics büntetője zárta.