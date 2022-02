Az ökölvívó világ vasárnaptól Debrecenre fókuszál, hiszen kezdődik a 66. Bocskai István-emlékverseny. Az új, pénzdíjas World Boxing Tour első versenyén 20 ország mintegy 200 versenyzője lép majd ringbe, és 100 ezer dollárt osztanak szét a 13 férfi és 12 női súlycsoport legjobbjai között.

A utánpótlás leány ökölvívó-válogatott a napokban Zomboron szerepelt. A délvidéki viadalon tizenhat magyar ökölvívó volt jelen, és közülük öten egészen a döntőig jutottak. A felnőttek, ifjúságiak, juniorok és serdülők számára kiírt szerbiai Nemzetek-kupáján olyan, a női ökölvívásban nagyhatalomnak számító nemzetek versenyzői is indultak, mint a kazahok, oroszok, algériak. A mieink végül két elsőséggel és három ezüsttel tértek haza.

A két aranyat a junior Varga Sára, valamint a serdülők között versenyző nyíregyházi Petrimán Patrícia (40 kg) szerezte. Patrícia, az NYVSC kiválósága már korosztályos nemzetközi rutinnal van felvértezve.

Nagy Lajos tanítványa az elődöntőben az orosz Barbara Usejeva ellen mindhárom menetben remekelt, és nyert magabiztos bunyóval. A fináléban a bosnyák Ajna Halilovics várt a nyíregyháziak válogatottjára. Pati végig nagy iramot diktált és nyerte a mérkőzést.

– Patrícia most kicsit darabosabb volt, mint az elődöntőben, ezzel együtt is sikerült begyűjtenie az aranyérmet. Patrícia fiatal kora ellenére meg tudja tenni azt, hogy ha nem megy aznap épp a 100%-os bunyó, akkor is stabilan hoz legalább 80%-ot, amely most elegendő volt a szerbiai torna megnyeréséhez – nyilatkozta a szövetség oldalán Seres Attila szövetségi edző.