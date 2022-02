– A csütörtöki nap volt az első, amikor híreket kapott mindenki a támadás megindításáról. A reggeli órákban ennek még nem volt különösebb nyoma, majd amikor a határhoz értem, akkor már lehetett látni, hogy valami történik, valami készül. Kérdezték is tőlem, hogy normális vagyok, hogy kifelé megyek, amikor mindenki befelé jön? De a határon ennek nem láttam nyomát, de amikor átértem a túloldalra, akkor már láttam, hogy borzasztó tömeg várakozik, hogy bejusson az országunkba. Kint pedig a pánik, a csalódottság, a bizonytalanság, a kétségbeesés jelei uralkodtak a kollégáimon. A konyhafőnököm azonnal jött is hozzám az irodába, hogy ő már megy is át Magyarországra, mert nem tud főzni a gyerekeknek – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Révész Attila.

A szabolcsi klubban több ukrán légiós is játszik

– Amikor hazajöttem, behívtam őket, a játékosokkal csoportos megbeszélést tartottunk. Megkérdeztem tőlük, mi az, amiben segíthetek, hogyan érzik, tudnak-e játszani, tudnak-e idefigyelni. Az este folyamán már azt láttam rajtuk, hogy nyugodtabbak, a délelőtti edzésen érezhető volt (a nyugtalanságuk) a kollégáim elmondása alapján, de ez egy természetes dolog. Értelmetlennek találják ezt az egész háborút, de ez nem az ő háborújuk, ezt nagyon sokan elmondják. A játékosok fejében az van, hogy szeretnének dolgozni, nagyon örülnek annak, hogy itt vannak, nem pedig abban a körzetben. A családjukat viszont féltik.

Gyorsan kell rendezni a gondolatokat

Szombaton az NB I-es bajnokságban Zalaegerszegen vendégeskedett a Kisvárda.

– Gondolkodtunk rajta, hogy pihentetjük őket, csak a jelenlegi vírushelyzet miatt nincs erre lehetőségünk, ugyanis több meghatározó játékosunk is hiányzik. De több fiatalt is fogunk szerepeltetni, kényszerpályán mozgunk. Amennyiben nem olyan teljesítményt nyújtanak, akkor azt valahol meg lehet érteni. De a mi esetünkben ez csak a második probléma, a legfontosabb a biztonságuk és az egészségük.”

A Kisvárda 0-0 eredményre végzett a Zalaegerszeg ellen