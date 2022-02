Messzemenő következtetéseket még kár levonni négy forduló után, de az mindenképpen örömteli, hogy az NB II.-es mezőnyben a DVTK mellett idáig a Nyíregyháza Spartacus szerezte a legtöbb pontot tavasszal. Mint ismert, a Szpari 2–0-ra legyőzte a Tiszakécskét, 2–1-re diadalmaskodott Szombathelyen, 1–0-ra megverte a Szentlőrincet és legutóbb 0–0-t játszott a Budaörssel. A piros-kékek a jó kezdéssel feljöttek a hatodik helyre.

– A Tiszakécske elleni meccs­re sajnos nem tudunk csak pozitívan visszatekinteni Paku Roli elvesztése miatt – foglalta össze az elmúlt négy meccset Papucsek Barna, a Spartacus csapatkapitánya. – Ami a játékot illeti, nem volt veszélyben a kapunk, végig nekünk állt a zászló, megérdemelt győzelmet arattunk. Tudtuk jól, hogy a következő fordulóban nem számíthatunk könnyű meccsre a Haladás vendégeként – bár ebben a bajnokságban egyik mérkőzés sem egyszerű. Nagyon készültünk és végül a negyvenedik másodpercben kapott gólt leszámítva a terveink szerint alakult minden. A társaság nagyon jól reagálta le, hogy korán hátrányba kerültünk, nem kezdtünk el pánikolni. A meccs elején megbeszélteket végigvittük, bár a második fél­idő inkább a küzdésről szólt, mintsem arról, amit képviselni szeretnénk az NB II.-ben.

Négy meccsen egy kapott gól

– A Szentlőrinc ellen kicsit nehézkesen alakult a mérkőzés, de egy jól befejezett támadással megszereztük a győzelmet – folytatta a 32 éves játékos. – A Budaörs elleni találkozó kapcsán egyik szemem sír, a másik nevet. Ha valaki azt mondja a tavaszi szezon előtt, hogy négy meccsen gyűjtünk tíz pontot, aláírja az ember, de kicsit szomorú vagyok, mert megérdemeltük volna a győzelmet. Ha belőjük a ziccereinket, akkor meglett volna, de így sincs semmi veszve.



A Szpari az említett négy forduló alatt csupán egy gólt kapott, amiben védőként nagy érdeme van Papucseknek is. A „cséká” ugyanakkor hozzátette, a stabilitás mellett előrébb is erős a csapat, hiszen minden meccsen megvannak a helyzetek.



Biztató továbbá, hogy az együttes többször is bizonyította tartását: az eredményességet nem törte meg Paku Roland ijesztő sérülése, a Haladástól kapott gyors gól és a Szentlőrinc javára megítélt – ugyancsak korai – tizenegyes sem.



– Ezt én is így látom – reagált a felvetésre a játékos. – Talán mostanra érik be Feczkó Tamás munkája. Teljes felkészülést csináltunk vele télen, nem belecsöppent a munkába, amit valaki előkészített. Az összetartással szerintem tavaly sem volt gond, ám most talán még szorosabb lett a kapocs, még kitartóbbak a társak egymással.



A Szpari március 9-én a listavezető DVTK-val játszik rangadót, addig a Soroksárral és az Ajkával találkozik. Utóbbi két gárda jóval a nyíregyháziak mögött áll a tabellán.