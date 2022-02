A szezon egyik legkeményebb mérkőzésére készült csütörtök este a Sunshine NYÍKSE NB II.-es kosárlabda csapata. A DEAC II együtteséhez látogatott a gárda, amely egyébként hazai pályán az egyik legnagyobb vetélytárs, a Békéscsabát is megverte egy ponttal. Egy héten belül ez már a harmadik mérkőzése volt a tabellát vezető nyírségi csapatnak.

Ezt a mérkőzést egyébként még januárról halasztották a debreceniek, hiszen több játékosuk is sérült és covidos volt. Ezúttal azonban teljes kerettel várták a mieinket. A héten viszont a NYÍKSE küzdött játékos hiánnyal, hiszen sérülés, betegség, munka és családi elfoglaltság miatt először csak 8-an jelentkeztek játékra, ebből Skorcov betegségből épült fel. Végül az indulás előtt egy órával Tóth Viktor is jelezte, hogy sérülésből még nem teljesen felépülve, de vállalja a játékot.

Forrás: Szakosztály

A mérkőzés feszülten kezdődött és az első negyed fej-fej mellett haladt, majd az 5. percben Asztalos duplájával és triplájával, illetve Savic duplájával már 6-12 -re vezettek a vendégek. Ezt követően is gyors kontrákkal és kemény védekezéssel operáltak és Asztalos és Savic kosarai közé még Földesi triplája is becsúszott és 7-20 volt az állás. Úgy tűnt a nyíregyháziaknak minden simán megy. Időkérés után azonban agresszívabb hazai védelemmel jött vissza a DEAC és ebből pontokat is szereztek, a negyed vége 12-20 lett.

A második negyed elején 2 percig beragadt mindkét csapat, majd a padról felálló Csirpák törte meg a kosárcsendet egy triplával. A hazaiak vezére, Vass Viktor betörésénél vitatott módon fújt a két játékvezető és Asztalos megkapta 3. személyi hibáját, így a negyed hátralevő részében pihenőre kellett vonulnia. A padról visszatérő Gáspár ugyanakkor jó ütemben érkezett, a támadásokat jól védte ki a Savic által vezényelt gárda és Zajácz és Csirpák felváltva szorgoskodott a kosárszerzésben, így a 6. percben már újra 19 pont volt a vendégek előnye. Próbálta a NYÍKSE átlépni a 20 pontot, de ekkor jött két hazai tripla és megint meccsben voltak a debreceniek. A két játékvezetőnek nem volt könnyű dolga, a hazaiak érezték a vesztüket és keményen, sokszor durván védekeztek. Kovács Tibor másodszor kért időt. Ez hasznosnak bizonyult és ezután Savic és Vida kosaraival újra 19 pontra nőtt a különbség a félidőre. (32-51)

Második félidő elején újra sok faultot szereztünk és gyorsan ledolgozta hátrányának felét a hazai csapat. Egy 10-1 rohammal már csak 42-52 volt az állás. De, Gáspár, Savic és Asztalos duplái és Vida újabb triplája meccsben tartotta a nyíregyháziakat. Így is a harmadik negyedet a DEAC nyerte 22-16 -ra.

Következett a záró negyed és érezhető volt, hogy a hazai csapat teljes keretét jól forgatva bármikor fel tud zárkózni percek alatt is. A NYÍKSE játékosai az utolsó erőtartalékaikat mozgósították, és a 6. percig szinte felváltva születtek a kosarak, nem csoda, hogy még mindig 14 pont volt a különbség.

Forrás: Szakosztály

Az idő vészesen ketyegett a hazaiaknak, és az agresszív vendégvédekezésnek köszönhetően, egymás után Savic, Földesi és Tóth is betalált, majd Gáspár kosarával átléptük a 20 pontos különbséget. Az utolsó percben pedig már a hitehagyott Debrecen kosarába Csirpák és Vida is bedobott egy triplát, ezzel feltéve a pontot a mérkőzésre. Rekord különbséggel, 27 ponttal nyert a Sunshine NYÍKSE a teljes kerettel felálló, örök rivális DEAC ellen.

Ezzel újabb nagy skalpot gyűjtött be Kovács Tibor gárdája és biztosan vezeti az NB II. Keleti csoportját.

A Sunshine NYÍKSE jövő pénteken az Eger gárdáját fogadja a Bánki iskolában.



DEAC II - Sunshine NYÍKSE 67-94 (12-20, 20-31, 22-16, 13-27)

NYÍKSE: Savic 21, Gáspár 14, Asztalos 13/3, Zajácz 8, Földesi 10/6. Csere: Vida 11/9, Csirpák 9/6, Tóth 8, Skorcov. Vezetőedző: Kovács Tibor.