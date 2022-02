A Kisvárda Master Good saját nevelésű fiatal futballistája, Czérna Erik ősszel többször is játéklehetőséghez jutott a felnőttcsapat tagjaként az NB I.-ben, és a korosztályos válogatottban is megmutathatta már magát. A 18 éves játékost az Európa-bajnoki selejtező elitkörére készülő U19-es válogatott összetartására is meghívták.

A mieink kedden és csütörtökön Szegeden játszottak egy-egy meccset a bosnyákokkal. Az első összecsapáson már beállt a 6–2-es végeredmény, amikor Czérna a 80. percben pályára lépett. A második találkozón kezdőként 72 percet kapott a várdai futballista, válogatottunk 0–0-t játszott.