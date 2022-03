Az első félidőben eldönthette volna a csákvári mérkőzést a Szpari. A másod­osztályú bajnokin nyolc perc elteltével már kétgólos volt a nyíregyháziak előnye, és több lehetőségük is volt a gólszerzésre.



Aztán egy figyelmetlenség miatt az első félidő hajrájában gólt kaptak. Így aztán megnehezítették a dolgukat. Olyannyira, hogy a hazaiak emberhátrányban egyenlítettek, ám a ráadás végén jött a slusszpoén, mégpedig a mindent eldöntő nyíregyházi gól.



Lehetett volna nyugodtabb



– Nagyon jól kezdtünk, két gólunk mellett két nagy helyzetünk is volt, meg kellett volna szereznünk a harmadik gólt és akkor egy nyugodt mérkőzésről beszélhetnénk – indította a mérkőzés elemzését Feczkó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Jól játszottunk az első fél órában, ám a hazaiak több sérülést is okoztak, Márkus Attilát is elvesztettük egy alattomos belépő miatt, és elfogytak a tengelyből a labdarúgóim. Sigér Ákos és Hamed Yasin sem állt rendelkezésre egy vírusos fertőzés miatt.



– Ez látszott is az első félidő utolsó tíz percében, ezért a szünetben változtatnunk kellett, hiszen a stabilitást adó játékosaink közül már senki sem volt a pályán. Szerencsére Szabó Bálint nagyon jól teljesített ezen a poszton, de még edzésen sem játszott. A védekezésünk szervezett volt, nagy helyzeteket nem alakítottak ki a csákváriak, pontrúgásokból veszélyeztettek. A 2–1-es vezetésünknél Vass Patrik lövésénél a kapufáról kipattant a labda, majd egyenlítettek a hazaiak.



Vasárnap jön a Vasas



– Ám a játékosok nem törtek össze, hanem a még hátralévő időben minden megtettek a győzelemért, ami végül meg is született. Örülök, hogy olyan játékosokkal dolgozhatok, akik az utolsó pillanatig küzdenek! – így Feczkó Tamás.



Remélhetőleg továbbra is lendületben marad a csapat, a sérültek és betegek felépülnek, mert vasárnap rangadó lesz, a Vasas látogat majd Balmazújvárosba.