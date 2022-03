2800 kilométeres túrát teljesített a Juventus küldöttsége, élén a Ferrari korábbi Formula–1-es csapatvezetőjével, a torinói futballklub jelenlegi ügyvezető igazgatójával, Maurizio Arrivabenével, hogy a magyar–ukrán határon, Záhonynál segítsen. Az akcióban fontos szerepet vállalt a milánói és az ungvári magyar konzulátus.



Egy héten át gyűjtötték



A Juvénál több mint egy héten át gyűjtötték az adományokat, ezek egy részét szállították most a határra, visszafelé pedig 80, többségében hat- és tizennégy éves kor közti gyereket vittek Olaszországba az Ukrajnából érkezett menekültek közül. A Juventus honlapján megjelent beszámolóból kiderül, több, a klub alkalmazásában álló orvos és sportpszichológus is ellátogatott Záhonyba, akik az adományok mellett aktív munkájukkal is igyekeztek segíteni.



Kiemelik, a segítségnyújtás a Juve család valódi összefogásában valósult meg: az elmúlt időszakban ugyanis nemcsak közvetlenül a klubnál, hanem a torinói iskolákban, a város különféle pontjainál egyaránt gyűjtötték az adományokat – többségében ruhákat és gyógyszereket.



A Juventus 80 menekült számára biztosít szállást és ellátást Olaszországban, ők részben az Ukrán Labdarúgó-szövetség segítségével jutottak el a határra, jó részük Kijevből vagy Harkivból érkezett.



A beszámoló szerint hat és tizennégy év közti gyermekekről, valamint anyukáikról van szó.

nso.hu