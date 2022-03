Mindig a kötelező a legnehezebb szokták mondani. Ennek szellemében is indult szombaton a találkozó, amelyen a Kisvárda a sereghajtó Szombathelyt fogadta. Határozottabban kezdek a vasiak, hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést. Jól találták meg a falban beállójukat, Gorilszkát. A hazaika támadásban nem találták a távolságokat, első akció góljukat a 10. percben Juhász Gréta szerezte. Három gólos hátrányuknál Bakó botond kikérte első idejét, a rövid pauzát követően rendezték védekezésüket, így a vendégeknek jobban meg kellett dolgozni a gólokért. A szombathelyiek továbbra is kezükbe tartották a mérkőzést, növelték előnyüket, már hattal vezettek, amikor Bakó Botond ismét magához rendelte övéit. Elöl azonban csak Tamara Radojevics volt eredményes, hozzá csatlakozott Juhász Gréta két találattal, amellyel zárkóztak a hazaiak, ehhez azonban kellett a vasiak két kapufán csattanó lövése is.

Az öltözőből frissebben kijövő hazaiak Tamara Radojevics vezérletével percek alatt ledolgozták három gólos hátrányukat, a szerb légiós egy büntető mellett kétszer akcióból volt eredményes. Nem sokkal Dombi Luca mattolta Tomasevicset, először vezetett a mérkőzésen a Kisvárda. Előnyüket Mészáros-Mihálffy Adrienn toldotta még még eggyel. Leskóczi Boglárka is elkapta fonalat, sorra mutatta be a védéseket, a szombathelyiek képtelenek voltak túljárni az eszén. Az első vendég gólra tíz percet kellett várni. Aztán Tomasevics is elkezdett védeni, egyik csapat sem tudott nagyobb előnyt kialakítani magának, így a végjátékra maradt a döntés. Az utolsó három percre fordulva két góllal vezetett a Szombathely, elúszni látszott a mérkőzés. Aztán jól találták meg Dombi Katalint a vonalon, majd az utolsó percben emberfogásra kijövő hazaiak labdát halásztak és az induló Juhász Gréta nem hibázott. Ellentámadásra már nem volt idő, maradt a döntetlen.