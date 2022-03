A legutóbbi körben a Fradi ellen vereséggel megszakadt a Kisvárda Master Good tíz meccses veretlenségi sorozata. Vasárnap a Várkerti Stadionban egy hasonló szép szériát szerettek volna kezdeni a szabolcsiak, mégpedig a Gyirmót ellen.

A kezdés előtt köszöntötték Bohdan Melnyiket, aki a Zalaegerszegen a kisvárdai foci történetében első játékosként a századik élvonalbeli meccsét játszotta. Így a vasárnapi már a százkettedik volt.Negyedórányi játékot követően Dombó Dávid egy percen belül két bravúrt mutatott be. Előbb Medgyes Zoltán négy méteres fejesét védte szögletre, majd a korner után Simon fejesét hárította. Felbátorodtak a sárga szerelésben játszó vendégek, a mieink pedig nem találtak fogást rajtuk. Aztán Rusák Edvárdnak volt néhány védeni valója. Rövid ideig állt a játék, mert Hajdú Ádámot kellett ápolni, aki összefejelt Lazar Csirkoviccsal. Végül kötéssel a fején folytatta a játékos. A hazaiak nem kapták el a fonalat, sok hibával fociztak. A hajrához közeledve Melnyik két lövéssel is próbálkozott eredmény nélkül. Aztán a végre megtört a jég és a negyvenötödik percben Jasmin Mesanovics szemfüles góljával előnybe kerültek a kisvárdaiak.

A szünetben váltásról döntöttek a hazai öltözőbe és Hej Viktor folytatta Ionut-Andrei Peteleu helyett. A hazaiak igyekeztek, küzdöttek de focijuknak nem volt ritmusa. A játékrész derekán ismét frissítettek a kisvárdaiak, és Jaroslav Navrátil szinte azonnal helyzetbe került és a kapuba emelt. Az asszisztens jelzésére tette mindezt lesről ám VAR-vizsgálat nem volt. A vendégek három helyen is változtattak, mert bizonyára pontosan szerettek volna hazatérni.

Lassan de csak leperegtek a percek és szerencsére a vendégek nem vették be a kaput, így megszületett a kisvárdai győzelem. Mivel az elején sorozattal kezdtünk, hadd jegyezzük meg, hogy egy remek széria folytatódott, mert a kisvárdaiak zsinórban hatodik hazai meccsüket nyerték be. Így aztán az eltiltás miatt nem játszó Ötvös Bencének is emlékezetes marad a huszonötödik szülinapja.

És még valami. A Gyirmót FC Győr tulajdonosai, vezetői és játékosai is részt vállaltak az ukrajnai menekültek megsegítésében. A mérkőzésre a csapatot szállító buszon kívül a kisbuszokat, személykocsikat töltöttek meg használati tárgyakkal és élelmiszerekkel, amiket átadtak a rászorulóknak

Labdarúgás: NB I., 24. forduló

Kisvárda Master Good-Gyirmót 1-0 (1-0)

Várkerti Stadion, 1000 néző, v.: Antal (Garai, Medovarszki)

Kisvárda Master Good: Dombó – Peteleu (Hej, a szünetben), Prenga, Csirkovics, Leoni – Melnik, Zlicsics (Gosztonyi, 90+1.) – Bumba (Nagy M. K., 81.), Makowski (Navrátil, 68.), Asani (Navrátil, 81.) – Mesanovic. Vezetőedző: Erős Gábor

Gyirmót FC Győr: Rusák – Radics, Ene, Hajdú Á., Zeke – Major M. – Hasani (Cvetanoszki, 72.), Klimovics, Ventura (Nagy P., 72.), Medgyes (Herjeczki, 72.) – Simon A. Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gól: Mesanovic (45.)

45. perc: Asani balról ívelt a hosszú oldalra, ahol Mesanovics megelőzte az elmélázó Zeke Máriót és 3 méterről nem hibázott, 1-0.