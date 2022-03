Labdarúgás: megyei II. osztály, 14. forduló

Pannónia Zrt. csoport

Tiszalök–Nyíribrony 1–1 (0–1)

Tiszalök, 50 néző, v.: Szabó.

Tiszalök: Szombati – Balogh, Budai, Cseh, Lakatos, Puncsák, Majoros, Szalka, Bacskai (Kiss), Gál, Aszalós. Edző: Magyar Gergely.

Nyíribrony: Udvari – Kokrák (Molnár), Orgován, Támba B., Juhász, Kiss, Varga, Király, Badarász, Zsiros, Támba G. Edző: Papp Tamás.

Gól: Balogh, illetve Támba B. Ifi: 4–0.

Magyar Gergely: – Ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül megúszni. A szerencse a vendégek mellé szegődött.

Papp Tamás: – A hiányzóink ellenére a csapatunk tisztességesen helytállt. Gratulálok a játékosoknak! A következő fordulóban, hazai pályán megpróbálunk még jobb eredményt elérni.

Nyírerdő csoport

Tuzsér–Ajak 1–0 (1–0)

Tuzsér, 120 néző, v.: Frindik.

Tuzsér: Csuka – Fábián, Pásztor (Görbe), Révész, Jónás, Iván A., Jaczina (Balogh A.), Iván E., Balogh T., Szőke, Setét. Edző: Szabó István.

Ajak: Leskovics – Magyar, Iski, Markos, Magyar, Balogh T., Szopkó, Harakály (Balogh T.), Horváth, Bakó, Czap (Homoki). Edző: Barati István.

Gól: Jaczina. Ifi: 9–1.

Szabó István: – Minden játékosom maximális dicséretet érdemel! Szívüket-lelküket kivitték a pályára, hogy a nehéz helyzetben lévő csapatunkat – gondolok itt a rengeteg hiányzóra – győzelemre vezessék. A realitáshoz viszont hozzátartozik, hogy nagy szerencsével és egy káprázatos kapusteljesítménnyel tudtuk itthon tartani a három pontot. Le a kalappal csapat előtt, gratulálok minden játékosomnak!

Barati István: – Sajnálhatjuk ezt a mérkőzést, mert jobbak voltunk, főleg a második félidőben, de ezúttal mindent kihagytunk. Nyugodj békében, Józsi!

Gémtech csoport

Csengersima–Nagydobos 4–1 (2–0)

Csengersima, 80 néző, v.: Maleskovits.

Csengersima: Szabó D. – Orosz, Horváth, Ilbán (Barna), Mona, Algács (Varga), Dávid, Volkán (Tóth), Zsiga (Belbe), Halász, Balogh (Szabó I.). Játékos-edző: Volkán Roland.

Nagydobos: Pindzsula – Kovács, Budaházi, Bégány (Paragh K.), Pál, Paragh M., Rácz Zs., Szabó, Molnár (Virág) Rácz P. (Darcsi), Rácz D. Edző: Czine Máté.

Gól: Dávid 2, Ilbán, Belbe, illetve Virág. Ifi: 3–3.

Volkán Roland: – Jó nagydobosi csapat ellen értékes három pontot szereztünk, amihez gratulálok a fiúknak és további sok sikert az ellenfelünknek!

Czine Máté: nem nyilatkozott

Vámosoroszi–Nyírcsaholy 2–2 (1–1)

Vámosoroszi, 50 néző, v.: Király.

Vámosoroszi: Nagy – Bakó (Szabó), Márton, Somogyi, Imre Zs., Rigó, Hadi, Imre M., Róka, Riskó, Somogyi. Játékos-edző: Riskó Tibor.

Nyírcsaholy: Gáspár – Petrohai L., Botos, Szabó, Petrohai M., Baráth D., Székely, Tóth, Bozsányi, Makszim, Baráth J. (Farkas). Játékos-edző: Makszim Gábor.

Gól: Márton, Bakó, illetve Botos 2 (egyet 11-esből). Ifi: félbeszakadt.

Riskó Tibor: – Sokak számára meglepő lehet az eredmény, de amióta az Eurovíziós Dalfesztivált egy szakállas nő nyerte, bármi megtörténhet. A legelkeserítőbb az egészben mégsem az eredmény, hanem az, hogy nem tudni, mikor tudunk kiegyenesedni.

Makszim Gábor: – A mérkőzés elején aláírtam volna az eredményt, így utólag van egy kis hiányérzetünk. Ezúttal is kiderült, hogy jó az öreg a háznál. További sok sikert a hazai csapatnak!

Tisztaberek–Sonkád 3–3 (2–2)

Tisztaberek, 50 néző, v.: Szopkó.

Tisztaberek: Gergorics – Molnár R., Lancsár, Lukács, Tóth, Molnár R., Bencze, Bodó, Jóni, Garda, Molnár (Makuka). Edző: Oroszi István.

Sonkád: Gorondi – Kölcsi, Srjuba, Balog, Horváth, Ignácz, Botos, Gyurkó, Cigus, Németh (Német), Bakos. Edző: Homoki Endre.

Gól: Bodó 2, Jóni, illetve Németh, Cigus, Német. Ifi: 11–0.

Oroszi István: – A kettő nullás vezetést sajnos könnyen kiengedtük a kezünkből, és mivel kissé dekoncentráltak voltunk, örülhetünk a döntetlennek.

Homoki Endre: – Az első percekben eléggé leblokkoltunk, kétgólos hátrányba kerültünk, ám idővel felvettük a ritmust és a szünetre egalizáltunk. A második félidőben vezettünk is, de a végére el is fáradt a csapat egy része. A meccs lehetett volna hazai és vendég is, ha értékesítjük a helyzeteinket, így igazságos a döntetlen.

Szatmárcseke–Nyírvasvári 0–1 (0–1)

Szatmárcseke, 40 néző, v.: Simon.

Szatmárcseke: Juhász – Sztáraszta, Mursa S., Banga J., Kóczé, Banga B., Mándi, Kóczé J., Mursa L., Bozsányi, Császár. Edző: Szűcs István.

Nyírvasvári: Nagy – Bécsi, Karczub, Balogh, Tóth, Papp, Pető, Schmidt, Polacsek, Csiszár (Farkas), Kiss. Edző: Berettyán Gábor.

Gól: Polacsek. Ifi: 5–3.

Szűcs István: – Sajnálom ezt a meccset, mert több volt benne, de csak gratulálni tudok annak a tizenegy embernek, aki itt volt és mindent megtett azért, hogy nem maradjunk szégyenben! Gratulálok az ifistáknak a győzelemhez!

Berettyán Gábor: – Gratulálok a csapatomnak, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést!