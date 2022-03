A múlt héthez hasonlóan ezúttal sem tud kiállni megyebeli csapatunk mindegyike a soron következő bajnoki fordulóban, az otthonát vesztett fehérgyarmati férficsapat a vasárnapra kiírt Hajdúböszörmény elleni mérkőzését a felek közös megegyezése alapján március 20-án Mátészalkán játsszák le. A háborús helyzet miatt újabb gárdánk vált „hontalanná”, a Vitka SE vásárosnaményi csarnokát lefoglalta a Magyar Honvédség, így Dévényi János együttese nehéz helyzetbe került.

– A Lóci DSE gárdáját fogadjuk, szeretnénk megszerezni a két pontot annak ellenére, hogy elég viszontagságos volt a heti felkészülésünk. A csapat fele Hajdúnánáson, a másik fele Kisvárdán edzett, közösen egyszer találkoztunk a héten. Köszönjük a lehetőséget a Hajdúnánásnak és a minket a meccsre befogadó Kisvárdának – mondta Dévényi János, a Vitka SE edzője.



A Mátészalka a Hajdúböszörményt látja vendégül, a találkozó esélyese a hazai gárda. Nagy Márkus Peónia lapunk érdeklődésére elmondta, hogy két fontos játékosát is nélkülöznie kell, ennek ellenére a két pont megszerzése a céljuk. A veretlenül listavezető Debrecen utánpótlásgárdáját fogadja a sereghajtó Kállósemjén. Darius Sarca Alex, a semjéniek edzője tisztában van az esélyekkel, csapatától azt várja, hogy minél tovább nehezítsék meg az NB I./B-be tartó ellenfelük dolgát, és legalább az első félidőben játsszanak jól.

Megyei derbi Nyírbátorban

Ami a férfiakat illeti, ez a hétvége sem múlhat el megyei derbi nélkül, vasárnap Nyírbátorban vizitál a Kisvárda. A két együttes fordított felállásban döntetlent játszott, így van miért visszavágniuk a bátoriaknak. A hazaiak szak­ágvezetője, Petneházi Zsolt arról beszélt, hogy miskolci vereségükkel végleg elveszítették az azonnali feljutás lehetőségét, de továbbra sem mondtak le a bajnoki címről, ehhez azonban hátralévő mérkőzéseiket egytől egyig meg kell nyerniük, hogy megmaradjon pontelőnyük a borsodiakkal szemben.

– Szurkolunk a Nyírbátornak, mert mi is azt szeretnénk, ha a megyének lenne NB I./B-s csapata. Ettől függetlenül mi is szeretnénk a lehetőségeinkhez képest a lehető legjobb helyen zárni a végén, és ezért mindent meg is fogunk tenni – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban.

Szintén ezen a hétvégén a Tiszavasvári a DEAC II.-t, míg a Kállósemjén a Hajdúszobosz­lót fogadja.