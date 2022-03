Pannónia Zrt. csoport, 16. forduló



Tiszalök–Biri 3-4 (3-0)

Tiszalök, 80 néző, v.: Luzsinszki. Tiszalök: Szombati – Balogh S., Balogh A., Budai. (Majoros), Cseh, Lakatos, Puncsák, Kiss, Szalka (Aszalós), Bacskai (Kiss), Gál. Játékos-edző: Magyar Gergely. Biri: Jakocska. – Kiss, Katona. (Gacs), Rácz, Takács, Daróczi ( Luhosh), Barabás., Ónadi , Nagy M., Nagy T., Földi (Huri.). Edző: Dankó Zsolt. Gól: Cseh,, Gál (11-esből) Budai. illetve Nagy 2, Kiss., Rácz . Ifi: 0-4.

Magyar Gergely edző: - Erre nem lehet mit mondani, gratulálok a Birinek.

Dankó Zsolt edző: - Azt hiszem ma felvesszük az ünneplő ruhánkat... További sok sikerült a lökieknek.

Nyírerdő csoport, 16. forduló



Tuzsér-Szabolcsveresmart 0-2 (0-2)

Tuzsér, 100 néző, v.: Homonai. Tuzsér: Csuka – Fábián, Révész, Jónás, Id. Iván A., Iván E., Jaczina, ifj. Iván A., Setét, Nagy, Szőke. Edző: Szabó István. Szabolcsveresmart: Bandor – Baksa, ifj. Tóth T., Tóth G., Tóth D. (Dancs), Kantár (Bandor J.), Deák B., Kovács (Jónás), Horváth, Győri. Edző: Tóth Tibor. Gól: ifj. Tóth T., Deák. Ifi: 5-1.

Szabó István edző: - Köszönöm azoknak a játékosoknak akik eljöttek, nagyon szomorú hogy ilyen körülmények között kellett veszítenie a nagy múltú tuzséri csapatnak. Külön köszönet Jaczina Lászlónak, aki sérült bokával vállalta és játszotta végig a meccset példát mutatva azoknak akik cserben hagyták a csapatot.

Tóth Tibor edző: - Az első félidőben két bombagólt szerezve és taktikus jó játékkal megérdemelt győzelmet arattunk. Isten éltesse a Sándorokat és a Józsefeket.

Nyírkarász-Tiszakanyár 3-2 (2-2)

Nyírjákó, 148 néző, v.: Sándor. Nyírkarász: Molnár – Kántor, Szegedi, Bombera (Farkas), Kézi (Liptai), Kasza, Simon, Rákóczi, Mocsár, Ujj Gy. (Barkasz.), Ujj K. (Bencze). Edző: Molnár István. Tiszakanyár: Kanyári – Dócs Gergő, Molnár P. (Tóth M.), Feka, Bodnár, Csépke, Feka., Szarvas (Csire), Nagy, Orosi (Dobrai), Pásztor (Nagy). Játékos-edző: Bodnár Gábor. Gól: Bombera 2 (egyet 11-esből), Ujj K., illetve Csépke 2. Ifi: 3-1.

Molnár István edző: - Igazi csapatmunka volt, nulla kettőről felálltunk, rendeztük a sorokat úgy érezem megérdemelt győzelmet arttu ezért gratulálok a srácoknak, külön a Sándoroknak és a Józsefeknek.

Bodnár Gábor játékos-edző: - Kettő null után lezárhattuk volna a mérkőzést sajnos ez nem sikerült, a vendégcsapat szépítése után teljesen megzavarodtunk, nem a játékkal foglalkoztunk. Ezért a szünetig kiegyenlítettek, a második félidőben egy büntetővel megnyerték a mérkőzést, így gratulálok nekik.

Gémetch csoport, 16. forduló



Tisztaberek–Nagydobos 1-6 (0-3)

Tisztaberek, 50 néző, v.: Kocsis. Tisztaberek: Gergorics – Molnár Róbert, Lukács (Papp), Molnár Roland, Molnár K., Bencze (Kosztya), Tóth, Bodó, Jóni (Makuka), Garda, Algács P. (Szilágyi). Edző: Oroszi István. Nagydobos: Pindzsula – Kovács, Budaház. (Pál L.), Bégány, Paragh M. (Paragh K.), Rácz Zs., Szabó, Darcsi (Filep), Molnár, Rácz P., Rácz D. Edző: Czine Máté. Gól: Bodó illetve Bégány 5, Szabó. Ifi: 9-1. Kiállítva: Pál (85.).

Oroszi István: – Eddig úgy éreztem, hogy gyengék vagyunk, de most már tudom is.

Czine István: Nem nyilatkozik.

Szatmárcseke–Nyírcsaholy 1-6 (0-4)

Szatmárcseke, 50 néző, v.: Maleskovits. Szatmárcseke: Juhász – Mursa L., Mursa S. (Horváth), Kóczé G., Kóczé J., Bozsányi, Banga, Mándi., Algács B., Bandics L., Császár. Edző: Szűcs István. Nyírcsaholy: Gáspár – Mihálku, Putirka, Botos, Szabó, Baráth D., Székely, Tanka (Bozsányi J.), Tóth, Ilku (Farkas), Baráth J. Játékos-edző: Makszim Gábor. Gól: Mursa S., illetve Baráth J.-Tóth 2-2, Botos, Ilku. Ifi: 3-2.

Szűcs István: – Az első kapott gól és a bírói döntés meghatározta a mérkőzés további menetetét. Igaz, mi is kihagytunk egy tizenegyeset, a második félidőben pedig akár ki is egyenlíthettünk volna. Köszönöm annak a tizenkét játékosnak, aki pályára lépett, remélem, jövő héten tudunk javítani. Isten éltesse a Sándorokat, a Józsefeket és a születésnaposokat! Gratulálok az ifi sikeréhez.

Makszim Gábor: – A Sándorok és Józsefek nem csak a meleget hanem a gólokat is szállították. Isten éltesse őket. Gratulálok az egész csapatnak.



Vámosoroszi–Csengersima 2-4 (2-1)

Vámosoroszi, 200 néző, v.: Paráda. Vámosoroszi: Nagy – Bakó (Hadi), Somogyi R. (Csatári), Imre Zs., Szabó A., Rigó, Imre M., Róka, Riskó, Somogyi T., Szabó A. Játékos-edző: Riskó Tibor. Csengersima: Szabó – Orosz, Volkán (Szabó), Horváth (Tóth), Ilbán, Mona, Asztalos (Balogh), Gere. (Belbe), Algács M. (Domoko), Dávid, Halász. Játékos-edző: Volkán Roland. Gól: Somogyi, Szabó, illetve Dávid-Tóth 3-3. Ifi: 0-2.

Riskó Tibor játékos-edző: - Annál a csapatnál amelyik kettő nullás vezetés után mégis kikap annál problémák vannak, Egyébkén második félidei játéka alapján a vendégek a győzelmek teljesen megérdemelt.

Volkán Roland: - Összeszedett és fegyelmezett játékkal teljesen megérdemelten győztük le a jól kezdő hazaiakat, amihez gratulálok a csapatnak.