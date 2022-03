Az imént közre adott történetben két Béla játszotta a főszerepet. Erőss Béla teniszedző, aki egykoron Fucsovics Marcit is pallérozta. Ő osztotta meg társasági oldalán a csütörtökön történteket. A Másik Béla szintén igen ismert, Balogh Béla a Sunshine Rádió tulajdonosát, ügyvezető igazgatóját aligha kell sokaknak bemutatni. Végül ő is vállalt a nyilvánosságot, ám kihangsúlyozta, hogy nem az ő személye a fontos, hanem az eset, hogy mit és hogyan kell tenni ilyen szituációban.



- Valóban úgy történt, miként az kikerült a világhálóra – kezdte érdeklődésünkre Balogh Béla. - A mellettünk lévő pályán egy labda után igyekezve elesett a sporttárs, hason fekve maradt nem mozdult. Odaléptem és láttam, hogy nagy baj van. Megfordítottam és elsőként kihúztuk a hátracsúszott nyelvét. Közben Erőss Béla hívta a mentőket, valaki pedig iderohant a székházban található defibrillátorhoz. Addig én már a tanultaknak megfelelően megkezdtem a mesterséges lélegeztetést. A defibrillátort igazából nem tudtuk használni, ám nem tétováztunk, mert folyamatosan mondta, hogy mi a teendő. Az, amit addig sináltam: nyomtam a mellkasát és levegőt fújtam az orrába. Egyszer felhörgött, de mivel más nem történt, folytattam a tanultakat. Nyomás, fújás...

- Aztán szerencsénkre a közelben járó mentő megérkezett, nem sokkal később a rohamkocsi is. Akkor már szakemberek kezébe került. A kórházban már magához is tért a barátunk ennek a hírnek nagyon örültem.

- Többen gratuláltak, veregették a vállam, ami persze jól esett, ám nem ezért tettem. Viszont mindenkinek javasolhatom, hogy egyesületénél, munkahelyén tartasson ilyen bemutatót. Nálunk a szerkesztőségben kétszer is volt, mindkétszer aktívan kivettem a részt a próbababa újraélesztéséből. Most is azt csináltam, csak úgymond éles helyzetben. Végül azért egyeztem bele a nyilvánosságra hozásban, mert ilyen szituáció sajnos már sokszor előfordulhatott, és tudomásom szerint ilyenkor a gyorsaság, a határozottság élet menthet. Most szerencsére így történt - így Balogh Béla.