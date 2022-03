A hazai fedett pályás szezont párját ritkító sikerrel zárták a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái. Mint ismert, az új Atlétikai Centrumban hazai pályán nyert bajnoki címet a gyalogló Helebrandt Máté, a magasugró Bakosi Péter, a hármasugró Nyisztor Petra és a súlylökő Tóth Balázs. Pál Robin pedig hármasban a harmadik helyen végzett.



Túl hideg volt



Ez február végén volt, a március már a szabadtéri viadalok nyitányát jelentette. A hónap elején Szombathelyen rendezték a téli dobóbajnokságot. Férfi diszkoszvetésben végül Szikszai Róbert a kellemetlen hideg miatt nem indult, nem szeretett volna megsérülni. A számban mégis nyíregyházi bajnokot avattak, hiszen Káplán János diszkosza repült a legmesszebbre. Káplár már nem edz annyit, mint fénykorában, ám a tréningeken mutatott formája alapján edzői számára nem meglepetés, hogy bezsebelte az elsőséget.



A nőknél Márton Anita verhetetlen volt, Kerekes Dóra a remélttől gyengébb eredménnyel állhatott fel a dobogó második fokára. A felnőttek mellett a serdülők is dobókörbe léptek Szombathelyen. A lányoknál Balogh Leticia Doroti a második helyen végzett. A hét végén az ifik és a juniorok következnek szintén Szombathelyen.



Szombaton esőben dobtak



Az elmúlt héten már a nemzetközi porondra is kiléptek a mieink, hiszen ott voltak a portugáliai Leiriában rendezett Dobó Európa-kupán, amelyen az U23-asok külön indultak. Szombaton esőben kellett versenyezniük a résztvevőknek, így a férfi diszkoszvetésben Szikszai Róbertnek is. A nyíregyházi válogatott második kísérletével elért eredményével végül a nyolcadik helyen zárt, és sajnos meg is sérült.



Vasárnap következett a másik két nyíregyházi. Diszkoszvetésben Kerekes Dóra a B döntőbe került, itt kétszer is megdobta az aznapi legjobbját, amivel összesítésben a 21. helyen végzett.



A harmadik kísérlet volt



Az U23-asoknál férfi súlylökésben Tóth Balázs harmadik kísérletével teljesített a legjobban, ez a hatodik helyre volt elég. A magyar válogatott végül a kalapácsvető Halász Bence aranyával és az U23-as gerelyhajító Herczeg György bronzával a 2022-es Dobó Európa-kupa éremtáblázatának hatodik helyén zárt!



Atlétika



Dobó Európa-kupa

Férfiak. Diszkoszvetés: 1. Ceh Kristjan (szlovén) 66,11, 8. Szikszai Róbert 59,20.

U23, súlylökés: 1. Alperen Karahas (török) 19,81, 6. Tóth Balázs 17,68.

Nők. Diszkoszvetés: 1. Daisy Osakue (olasz) 61,56, 21. Kerekes Dóra 51,02.

Téli dobóbajnokság, Szombathely

Férfiak. Diszkoszvetés: 1. Káplár János 51,41

Nők. Diszkoszvetés: 1. Márton Anita (Békéscsaba) 54,28, 2. Kerekes Dóra 49,10

U16. Fiúk. Diszkoszvetés. 1. Kovács Lőrinc (Zalaszám) 50,91, 7. Rehó Milán 40,45, 12. Hegedűs Mátyás 32,77

Leányok. Diszkoszvetés: 1. Németh Mimi Liza (Németh-Gerely AC SE) 34,67, 2. Balogh Leticia Doroti 33,73