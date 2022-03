A sényői szurkolók nem akármilyen gólt láthattak vasárnap délután, azt azonban már nem írhatjuk, hogy a találat „nem mindennapi” volt, ugyanis az NB ­III.-as csapatnál nyolcadszor fordult elő, hogy Kapacina Valer szögletből a hálóba zúdította a labdát. A Tiszafüred ellen 3–2-re megnyert meccsen ráadásul valóban, közvetlenül a hálóba került a lövés.

Érzi a terhet

– Az ellenfélnél pont vannak is ismerősök, és mondták, felhívták a kapus figyelmét ezekre a helyzetekre és videóztak is, de ezt most nagyon jól eltaláltam – árulta el Kapacina Valer.

– Általában az elsőt mindig megpróbálom, utána kettőt-hármat beadok, hogy a kapus ne gondoljon lövésre. Ezúttal is hasonlóan történt, az elsőt ki is tudta ütni, de később épp akkor próbálkoztam megint, amikor kijjebb lépett és nem ért vissza.



A 28 éves játékos remek formában futballozik tavasszal, 16 góljából ötöt az idén lejátszott hat meccsen szerzett, jelenleg negyedik a Keleti csoport góllövőlistáján.



– Mostanában mindig jó helyen vagyok, vagy jól találom el a lövéseket – válaszolt arra, minek köszönhető a jó forma.

– Ehhez az is hozzátartozik, hogy érzem a súlyt a vállamon, tudom, hogy vinnem kell a csapatot. Kevin sokáig nem volt, most szerencsére már felépült, de a támadósorból távoztak játékosok, emiatt érzem úgy, hogy a gólszerzés többnyire rám hárul. Szezon előtt az edzőknek tizenöt gólt ígértem, viccesen kérdeztem is tőlük múlt héten, hogy mehetek-e nyaralni. Most már húsz gól az új cél, ami remélhetőleg heteken belül meglesz, és az idény végére akár a huszonötöt is ki lehet tűzni. Emellett ugyanúgy megvannak a gólpasszok is szerencsére, jelenleg tizenötnél járok.

Mindig többre vágyik

A sényőiek csapatszinten sem panaszkodhatnak, idén eddig tíz pontot szerezve a hetedik helyen állnak.



– A téli felkészülés időszakában nem néztünk ki túl jól, aztán a bajnokság kezdésére sikerült két embert igazolnunk, úgy kiegyenesedtünk – összegzett az idősebb Kapacina testvér.

– A csapat kvalitását mutatja, hogy létszámban nem vagyunk túl sokan, de a minőségben megvagyunk. Békéscsabára nem nyerni járnak az ellenfelek, nekünk sikerült nemrég. A következő hetekben mögöttünk lévőkkel játszunk, de tudjuk, hogy ők az életükért küzdenek, márpedig ezek a legnehezebb meccsek. A célunk, hogy a stabil középmezőnyben legyünk, amit tudunk is teljesíteni. Én mindig vágyom arra, hogy előrébb végezzünk, nem titok, hogy szeretnék dobogón lenni. Ez idén valószínűleg nem lesz meg, de már most letehetjük annak az alapjait, hogy jövőre sikerüljön.