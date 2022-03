A szerdai Magyar Kupa mérkőzés után csütörtökön ismét a Győr volt az ellenfele a Kisvárdának az Audi Arénában, ezúttal azonban a bajnoki pontokért küzdöttek meg a felek. A találkozóra a hazaiak keretébe bekerült Estelle Nze-Minko, Ogonovszky Eszter és a Silje Solberget váltó Laura Glauser, a norvég hálóőr mellett Schatzl Nadine kapott még pihenőt Ambros Martintól. A szabolcsiak változatlan kerettel vették fel a küzdelmet, a szerdai kezdőhöz képest két helyen változtatott Bakó Botond, Bouti Fruzsina és Mérai Maja helyett Tamara Radojevicsnek és Alekszandra Sztamenicsnek szavazott bizalmat a szakember. A találkozó eleje kísértetiesen hasonlított a szerdaihoz, a frissebben kezdő vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést percek alatt három gólos előnyre tettek szert. Remekül találták meg a vonalon Dombi Lucát, a beálló élt is a lehetőségekkel, Karnik Szabina pedig kipókhálózta a jobb felső sarkot, mindeközben a Rába-partiaktól csak Rju volt eredményes. Lassan kopott azonban a vendégek előnye, a 13. percben Nze-Minko egalizált. A lassú mederben csordogáló mérkőzés a Kisvárdának kedvezett, felváltva estek a gólok, a 21. percben Bratsett találatával vezettek először kettővel a hazaiak. A szabolcsiak kezdték elveszíteni a fonalat, a játékrész utolsó 12 percében gólképtelenek voltak, pedig hét a hat elleni játékot is bevetették. Eközben a Győr rendre eredményes volt és Pintea üres kapus góllal alakította ki szünetre a nyolc gólos különbséget.

Fordulás után Lukács Viktória rakta közé a tízet, Tamara Radojevics pedig közel negyedórás vendég gólcsendet tört meg. A Kisvárda egyre nehezebben találta meg a helyzeteket, a játékosok sok labdát eladtak, amelyet a hazaiak gyors gólokkal büntettek. A kapuba jól szállt be Laura Glauser, aki a kevés kisvárdai lehetőségből sokat hárított, a másik oldalon Mátéfi Dalma Rju, Kristiansen büntetője után Hansen hetesét is fogta. Egyre nyílt az olló, végül a Győr a szerdai kupameccshez hasonlóan ezúttal is magabiztosan nyert és tartotta otthon a két pontot.

Győri Audi ETO KC-Kisvárda Master Good SE 31-15 (15-7)

Győr, 1075 néző. V: Haskó, Natkai.

Győr: Leynaud – Faluvégi 2, Rju Un Hi 2, Nze Minko 4, Pintea 5, Kristiansen 3, Fodor 2. Csere: Glauser 1 (kapus), Hansen 2 (1), Brattset 3, Blohm 1, Lukács 3, Oftedal 2, Háfra 1, Ogonovszky, Kürthi. Edző: Ambros Martin.

Kisvárda: Mátéfi – Udvardi, Karnik 2, Radojevics 3/2, Dombi L. 4, Siska 1, Sztamenics. Csere: Mészáros-Mihálffy, Juhász 3, Bouti 1, Mérai, Dombi K. 1. Edző: Bakó Botond. Az eredmény alakulása. 8. perc: 1–4, 13. p.: 4–4, 20. p.: 8–7, 26. p.: 12–7, 39. p.: 19–9, 44. p.: 24–10, 50. p.: 25–14. 55. p.: 28–14. Kiállítások: –, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/1, ill. 3/2

Mesterszemmel

Ambros Martin: – A két nap alatt lejátszott két találkozó jó lehetőség volt gyakorlásra a kupaküzdelmek négyes döntőjére. Jobban kezdett az ellenfél, erre oda kell figyelnünk a folytatásban, a védekezésünk agresszívebbé válása javította fel a csapatjátékot. Támadásban sok variációt próbálhattunk ki, mindent összevetve másoltuk az előző napi produkciót.

Bakó Botond: – A Győr ellen még egy nap alatti egy mérkőzés sem egyszerű feladat, nemhogy huszonnégy óra alatt kétszer összemérni vele a tudásunkat. Az ötvenedik percig huszonöt gólt kaptunk, és ez még elfogadható teljesítmény. De a mai támadójátékunk minősége messze elmaradt a kívánalmaktól, lassan, körülményesen és fegyelmezetlenül játszottunk, megkönnyítve ezzel a hazai kapusok dolgát.