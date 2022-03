Újoncként kiemelkedő alapszakaszt teljesített a Hübner Nyíregyháza BS, azonban még közel sem biztos, hogy az élvonalban maradhat. Érdekes időzítés, hogy a bajnokság legfontosabb szakasza előtt jöhet a „jutalomjáték”, a Magyar Kupa nyolcas döntője.



A lebonyolítás sem túl logikus, hiszen az alapszakasz első felének végén, 2021 utolsó napjaiban dőlt el, hogy mely csapatok mérethetik meg magukat a sorozat debreceni fináléjában. Az akkor első nyolc helyen álló együttes váltotta meg a jegyét a döntőre, így fordulhat elő, hogy a Blue Sharks csütörtökön negyeddöntőt játszik, míg a bajnokságban biztos rájátszásrésztvevő Sopron, vagy a jelenleg hatodik Kaposvár nem játszhat a Főnix Arénában.

Kétszer is két ponttal

A nyíregyháziak kedvező sorsolást kaptak, hiszen a Kecskemétet ugyan egyszer sem verték meg idáig, az eddigi két találkozó eredménye bizakodásra ad okot. A Cápák a KTE ellen játszották a szezonbeli első hazai mérkőzésüket, s bár szinte végig vezettek, Nemanja Jaramaz az utolsó másodpercben győztes triplával szállította a győzelmet csapatának (75–77). Kecskeméten is sokáig Nigel Johnsonéknak állt a zászló, ám hosszabbításban kettő ponttal nyertek a hazaiak (101–99).



Az biztos, hogy Debrecenben is az alapszakaszt 13–13-as mérleggel nyolcadik helyen befejező, hat légióst foglalkoztató „hírös” városiak az esélyesek, ám a Cápák már többször megmutatták, hogy bárki ellen képesek lehetnek a győzelemre.



– Sajnos nem a legjobb előjelekkel készülünk, mert a sérülések, betegségek megnehezítik a dolgunkat, de úgy gondolom, hogy készen fogunk állni és mindent megteszünk, hogy legyőzzük az esélyesebb Kecskemétet – fogalmazott Pethő Ákos vezetőedző. – Régebben játszottunk velük, fel kellett frissíteni az emlékeket. Érdekes, hogy pont ellenük két vereségünk van a szezonban, emiatt is szeretnénk visszavágni. Rutinos gárdáról van szó, jól felismerik az ellenfél védekezésének a hibáit. Karahodzsics személyében nagyon domináns palánk alatti játékosuk van, aki sok faultot harcol ki, a társak keresik is támadásban. Ugyanakkor jó dobóik is vannak, ezért kint is, bent is nagyon jó munkát kell végeznünk, hogy esélyünk legyen.

Bármi megtörténhet

A történetük első nyolcas döntőjén részt vevő nyíregyháziak a csütörtöki program zárásaként szerezhetnék a torna legnagyobb meglepetését.



– Mint minden csapatnak, nekünk is rövid idő állt a rendelkezésünkre, ez alatt megtettünk mindent, hogy a lehető legjobban felkészüljünk – tette hozzá a tréner. – A kupa mindig orosz rulett több csapatnak is, mi újoncként vagyunk ott, ilyen tapasztalata még nincs az együttesünknek. Egy meccsen erősebb gárdát is meg lehet verni, miért ne lehetnénk mi, akik megteszik ezt?



A Blue Sharks szerdáig otthon készült, a mérkőzés napjának délelőttjén már a helyszínen edz, majd a Kecskemét elleni találkozón 20.30-kor dobják fel a labdát. A párharc továbbjutója a Szolnok–Körmend meccs győztesével játszik pénteken.