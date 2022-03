Az Alsóházban szereplő Nyírgyulaj hétfőn este Kecskeméten lép majd pályára. Az alapszakaszban szeptemberben a nyírbátori meccsen a vendég Kecskemét nyert 4–1-re. Decemberben visszavágtak a gyulajiak, és 6–3-ra győztek a hírős városbelieknél.



– Őszintén szólva nekünk nem jött jól a bajnoki szünet, hiszen lendületben volt a csapat – kezdte érdeklődésünkre Csoma Alpár csapatkapitány, aki az edzéseket is vezeti. – Persze igyekeztünk minél tartalmasabban eltölteni az elmúlt időszakot. Az edzéseken jól mozogtak a srácok, és bízom benne, hogy ennek meg is lesz az eredménye. Úgy indulunk, hogy minimum egy döntetlen, de nyerni szeretnénk, mert három ponttal már nagy lépést tennénk a bennmaradás felé. Szerencsére most sérültjeink nincsenek, sajnos a legutóbbi meccsen Orosz Dani besárgult, így ő eltiltás miatt nem játszhat.

Futsal: férfi NB I.

Alsóház, 5. forduló, szombat

Aramis–Kistarcsa 6–4 (3–2)

Hétfő

Kecskemét–Nyírgyulaj 19.00

Az Alsóház állása

1. Aramis 4 3 – 1 20-17 13

2. Kecskemét 3 2 – 1 11-5 12

3. Nyírgyulaj 3 2 1 – 28-12 9

4. TFSE 4 1 1 2 11-16 5

5. Kistarcsa 4 – – 4 12-32 0