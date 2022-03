Három döntetlen és egy vereség után ismét három ponttal gazdagodott a Kisvárda Master Good együttese. Az élvonalbeli focicsapat egyre jobban bebetonozza magát a dobogón, vasárnap a Gyirmót ellen hazai pályán szerezte meg a győzelmet. Az első félidő hajrájában született meg az egyetlen találat, amelyet Jasmin Mesanovic jegyzett.



A szünet után végig irányította a meccset a kisvárdai együttes, csak a gól hiányzott a játékából. Szerencsére Dombó Dávid kapuja érintetlen maradt, így siker lett a vége.



Tudták, hogy szervezett csapat



– Tudtuk azt, hogy a Gyirmót szervezett csapat, és az első félidőben a támadásaink nehézkesen működtek – kezdte visszapillantását a vasárnapi győzelemre Erős Gábor, a Kisvárda Master Good vezetőedzője. – Kicsit lassan járattuk a labdát, és a gyirmótiak a négy–öt–egyes rendszerrel nagyon sok borsot törtek az orrunk alá. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az első félidőben két olyan helyzetük is volt a vendégeknek, amelyekből a vezetést is megszerezhették volna. Szerencsére Dávid két nagy bravúrja kisegítette a csapatot.



Megnyugtató találat



– A negyvenötödik percben szerzett gól kicsit megnyugtatta a csapatot, úgy gondolom, hogy a második félidőt már szinte egy térfélen játszottuk le – folytatta Erős Gábor.



– Igaz, nekünk sem voltak nagy helyzeteink, de olyan szinten kontrolláltuk a mérkőzést, hogy hiába volt csak egygólos előnyünk, éreztem, hogy nem lehet baj. Szerencsére nem is lett.



– Nagyon örülünk, hogy ismét nyertünk, mert a korábbi sorozat igaz veretlenségi volt, de egyben nyeretlenségi is. Ez a siker nagy megnyugvás a csapatnak, úgy érzem, a meccs előtt egy kicsit rajtuk volt ez a feszültség, talán ez nyomta rá a bélyegét az első félidőre. Ezért kellett nagyon a gól, utána már felszabadult volt a játékunk. Éreztük, hogy jobbak vagyunk, és a párharcokban teljesen felőröltük a Gyirmótot – mondta végezetül Erős Gábor.



Az MTK vendégei lesznek



A kisvárdaiak hétfőn és kedden is edzettek, hiszen nincs megállás, szombaton ismét lesz meccs, mégpedig az MTK vendégeként.