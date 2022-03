A Sényő jó sorozata megszakadt, a Kisvárda II. viszont egyre jobb formába lendül. Utóbbi a bennmaradásért küzdő Törökszentmiklóst fogadta, és Gosztonyi András találatával legyőzte 1–0-ra.



– Azt kaptuk, amire számítottunk, tehát az ellenfél próbált szervezetten védekezni, szinte nyolc emberrel csak erre összpontosított és az elöl lévő két embert próbálta megjátszani hosszú labdákkal – értékelt Kocsis János, a várdaiak edzője. – Ezt a védőink hatástalanították és megvolt a fölényünk. Alakítottunk ki helyzeteket, pontrúgásokból akár hamarabb is betalálhattunk volna, majd jött egy vitathatatlan tizenegyes, amit értékesítve könnyebb lett a dolgunk. Innentől az ellenfél többet kockáztatott, a fölényünk megmaradt, s bár nem szereztük meg a második gólt, egy percig sem forgott veszélyben a három pont.

Nem adta vissza a sors

A Sényő a dobogót ostromló Hajdúszoboszló ellen közel járt a pontszerzéshez, ám a sokat emlegetett „tipikus egygólos meccsen” a hazaiak szerezték meg az egyetlen találatot.



– Nem érdemeltünk vereséget, inkább a múlt hetihez hasonló ikszes mérkőzés volt – fogalmazott Fiumei Viktor, a Sényő edzője. – Nagyon jól kezdtük, már a harmadik percben ziccerünk volt, amit kapussal szemben kihagytunk. Utána is volt még lehetőségünk, majd a tizenötödiktől a harmincadik percig az ellenfél uralta a játékot és szögletből meg is szerezte a vezetést. Az első félidőben őket nyomta a szél, ezért is tudtak nagyobb nyomást ránk helyezni.

– A szünetben változtattunk, a második félidőre úgy jöttünk ki, hogy megfordítjuk a mérkőzést. Ennek megfelelően kezdtünk, szerintem ha az elején gólt szerzünk, sikerült is volna fordítani, ám sajnos csak lehetőségekig jutottunk. A szél támogatását kihasználva az utolsó tizenöt percben sokat íveltünk, rengeteg pontrúgásunk volt, mégsem sikerült egyenlíteni. Az őszi mérkőzésen a Hajdúszoboszló a kilencvennegyedik percben tizenegyesből egyenlített, végig hittem abban, hogy ezt visszaadja a sors, de sajnos ez elmaradt.

A listavezető érkezik

A Kisvárda II. ezen a hétvégén is kieső zónában elhelyezkedő csapattal, a Hidasnémetivel játszik idegenben, míg a Sényő a listavezető, legfőbb bajnokesélyesnek számító Kazincbarcikát látja a vendégül.