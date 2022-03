Nincs már százszázalékos csapat tavasszal a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban, a parádésan rajtoló Tarpa Örökösföldön kapott ki három győztes mérkőzést követően.

Az alsóházban a nagy menekülésbe kezdő Nyírmeggyes a Csengert fektette két vállra, és a Gyulaháza is megszerezte első tavaszi pontját. A Nagyecsed Újfehértó elleni döntetlenjével egyre távolodik a vörös zónától, és a Nyírgyulaj is lassan kezd kikecmeregni a gödörből; a Nyírbátor a Mándok legyőzésével értékes skalpot tűzött az övére, Erdei Zoltán gárdája egyre jobban megerősíti helyét a középmezőny elején.



Nagy csata várható

Ami az aktuális fordulót illeti, szombaton és vasárnap is egyaránt négy-négy mérkőzést rendeznek, nem is akármilyeneket. Az első négy helyezett gárda egymás ellen lép pályára, a negyedik helyen tanyázó Ibrány az listavezető Nyíregyháza II.-t látja vendégül. Ősszel fordított felállásban a nyíregyháziak csak a 93. percben, egy Torkos-találatnak köszönhetően szerezték meg a három pontot. Ezúttal is nagy csata várható, hisz mindkét alakulat jó formában várja a találkozót. Nem mondható el ez a második helyen álló Vásárosnaményról, amely ugyan legutóbb a Mátészalkát múlta felül, előtte azonban kétszer is vesztesen hagyta el a pályát, nem szabad viszont elfelejteni, hogy Harbula Balázsék munkáját erősen befolyásolja az ukrán háborús helyzet.



Ezúttal ahhoz a Mándokhoz látogatnak, amely annak ellenére, hogy legutóbbi három mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett, még a dobogó harmadik fokáról várja a találkozót. Kiesési derbit rendeznek Nagyhalászban, a télen edzőt váltó hazaiak két győzelemmel rajtoltak, majd az Újfehértó elleni döntetlen után Nyírgyulajban kaptak egy négyest. Ezúttal az a Nyírmeggyes érkezik hozzájuk, amely tavasszal megduplázta ősszel szerzett pontjai számát. Két egygólos vereséget követően a Mátészalka azt az Újfehértót látja vendégül, amely a legutóbbi két fordulóban két pontot szerzett. A Nyírbátor két vereséggel kezdte a tavaszt, Erdei Zoltán együttese Nagyhalászban, majd hazai pályán a Nagyecsed ellen nem szerzett pontot.



Szalkán az Újfehértó

Ezt követően azonban legyőzték a Mátészalkát, majd a Mándokot, így önbizalommal telve fogadhatják a Tarpát. Két gyenge formát mutató gárda ad egymásnak randevút Csengerben, a hazaiak október végén nyertek utoljára, akkor a Nagyhalászt tömték ki, azóta öt vereségük mellett csupán Nagyecsed ellen szereztek egy pontot. Nem sokkal fényesebb aktuális ellenfelük, a Gyulaháza bizonyítványa: Bardi Gábor gárdája a Balkány elleni döntetlent megelőzően négy mérkőzésen nem szerzett pontot. Kósa József alaposan felrázta a Nagyecsedet, így egyre kevésbé kell hátrafelé tekintgetniük a tabellán. Szombati ellenfelük, a Nyírgyulaj két győzelemmel bizonyította, hogy jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat. Szintén ezen a napon a Mátészalka az Újfehértó ellen feledtetné a két legutóbbi botlást.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. soztály, 20 forduló, edzői várakozások (kezdés: 15, ifi: 13)

Szombat

Csenger (10.)–Gyulaháza (15.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – Szeretnénk rendezni sorainkat, új célokat kitűzve küzdünk minden pontért.

Bardi Gábor, a Gyulaháza edzője: – Egy jó csapathoz látogatunk, ennek ellenére szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni.

Mátészalka (5.)–Újfehértó (7.)

Kiss Gábor, a Mátészalka edzője: – Az elmúlt mérkőzéseink nem az elvárásaink szerint alakultak, nemcsak eredményességben, hanem a játék terén is voltak hiányosságaink. Tisztában vagyunk azzal, hogy öltözői szinten csapatként kell ismét olyan teljesítményt nyújtani, amit méltán várnak el tőlünk. Jelen helyzetben egy kiváló Újfehértó ellen.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Sok okosat nem tudok mondani sajnos. Tesszük a dolgunkat a héten is, reméljük, a hiányzóinkból többen vissza tudnak térni, és egy jó meccset játszunk egy jó csapat ellen.

Tarpa (12.)–Nyírbátor (6.)

Varga Gyula, a Tarpa edzője: – Nyilvánvaló, hogy minden pontra szükségünk van, ennek szellemében fogunk pályára lépni.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Tudnivaló, hogy Tarpán minden mérkőzés nehéz, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy „pontosan” távozzunk, egy jó formában lévő hazai csapat otthonából.

Nagyecsed (11.)–Nyírgyulaj (9.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Azt tudom, hogy a Gyulaj sok jó játékost veszített el a télen, de ettől nem gyengültek meg, az elmúlt hétvégén is magabiztos győzelmet arattak. Éppen ezért nekünk is fel kell kötni azt a bizonyos alsót, ha sikeresek akarunk lenni.

Lukács Tibor, a Nyírgyulaj edzője: – Egy kicsit fellélegezhettünk, hiszen két hazai meccsünket sikerült behúzni. Így felszabadultan játszhatunk a következő fordulókban.

Vasárnap

Mándok (3.)–Vásárosnamény (2.)

Lakatos István, a Mándok edzője: – Jó csapat látogat hozzánk, bízom benne, hogy fel tudunk nőni a feladathoz és sikerül visszatérni a „pontos” útra.

Harbula Balázs, a Vásárosnamény edzője: – Ismét négy-öt hiányzóval kell meccselnünk, de lassan megszokjuk ezt is…

Ibrány (4.)–Nyíregyháza II. (1.)

Kiss Tamás, az Ibrány edzője: – A bajnoki cím első számú várományosát fogadjuk. Ősszel egy nagyon kiélezett és színvonalas mérkőzést játszottunk egymással, remélem, ez most is így lesz. Ha az elmúlt hétvégéhez képest játékban feljavulunk és többet mutatunk, akkor sikeresek lehetünk hazai pályán.

Huszák Géza, a Nyíregyháza II. edzője: – Sérültjeink még nem állnak rendelkezésre, nem tudom, milyen összetételben tudunk pályára lépni, ettől függetlenül próbáljuk a maximumot kihozni a mérkőzésből.

Balkány (8.)–Kemecse (13.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – A Kemecse az Ibrány elleni döntetlennel megmutatta, hogy jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat. Mi eléggé rapszodikusak vagyunk, fogalmam sincs, hogy melyik arcát fogja mutatni a csapat, de fontos lenne a három pont begyűjtése.

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Nem számítunk könnyű mérkőzésre, de minden erőnkkel azon leszünk, hogy „pontosan” térhessünk haza.

Nagyhalász (16.)–Nyírmeggyes (14.)

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Az elmúlt héten nem tudtuk megfelelően pótolni a hiányposztokat, így a nagyon jó focit játszó Nyírgyulaj rendesen befűzte az oktatófilmet. Hétvégén egy remekül felkészített csapat érkezik hozzánk, egy felkészült edzővel, ennek ellenére azt mondom, hogy most mi szeretnénk a mozigépészek lenni.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Számunkra egy nagyon fontos mérkőzéshez érkeztünk. Jól kezdtük a tavaszt, bízom benne, hogy ez a lendület nem most hétvégén fog megtörni.