A magyar női röplabdamezőnyben az idényben először van lehetőség érmet nyerni. Szombaton rendezik meg a női Magyar Kupa hely­osztóit, az érdi rendezvény bronzmérkőzésén a címvédő Fatum-Nyíregyháza a bajnokság alapszakaszát megnyerő Békéscsabával küzd meg, míg a fináléban a Vasas és a Szent Benedek Röplabda Akadémia csap össze.

Lélektani előnyt kovácsolhat

Mint ismert, a nyíregyháziak szezonja idáig nem úgy alakul, ahogy azt sokan várták, többek között a csabaiaktól is kétszer kikaptak. Az esetleges győzelem és a vele járó bronzérem nagy lökést adhatna a társaságnak a rájátszás előtt.

– Fontos a klubnak, hogy ezen a fronton is éremmel zárjuk a sorozatot – mondta el lapunknak Németh Szabolcs vezetőedző.

– A kitűzött cél nem jött össze, de kár lenne továbbra is ezen rágódni. Pikantériája a mérkőzésnek, hogy a tavalyi döntő az idén a bronzmeccs. A Békéscsaba–Nyíregyháza minden körülmények között nagybetűs mérkőzés. Reméljük, színvonalában is ilyen lesz. Amellett, hogy nyerni szeretnénk, az összecsapást felhasználnánk arra, hogy a továbbiakra olyan lélektani előnyt kovácsoljunk, ami a rájátszásban az előnyünkre válhat.

A BRSE Nyíregyházán 3:2-re, hazai pályán szoros szettekben, de 3:0-ra győzött a Fatum ellen.

Saját magukon múlik

– Ez a mérkőzés azon múlik, mennyire tudjuk a megbeszélteket követni – válaszolt arra a tréner, mi lehet a győzelem kulcsa. – A lányokat felkészítettük fizikailag, mentálisan és taktikailag, én hiszem, hogy ez kijön szombaton. A játékosok és mi is nagyon akarjuk, de erről nem elég csak beszélni, ezt a pályára kell vinni, ott kell bebizonyítani, hogy ez nemcsak beszéd, hanem tettekben is megmutatkozik a munka. Mentálisan kell erősnek lenni, mert röplabdázni tudnak, ezt nem egyszer bebizonyították.

A szombaton 16 órakor kezdődő összecsapást az m4sport.hu élőben közvetíti.