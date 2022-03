Két vasárnapi között egy szerdai fellépés – ez vár a Szparira. A másodosztályú focibajnokságban hétközi fordulót rendeznek, a nyolcadik helyen álló nyíregyházi együttes Balmazújvárosban a listavezető Diósgyőrt fogadja. A két csapat között tizenhét pont a különbség, ám egy ilyen presztízsmérkőzésen ez nem számít.





Kell a buzdítás



A DVTK élvonalra erősített kerettel bír, legutóbb a forduló egyik meglepetését szolgáltatva 3–0-ra kikapott Pécsen. A Spartacus több mint egy félidőt tíz emberrel játszva tért haza egy ponttal Ajkáról. A csapatok legutóbbi meccsét Diósgyőrben 4–2-re a borsodiak nyerték.

– Ugyan csak egy nap maradt a diósgyőriek elleni felkészülésre, ám valamennyi játékosunk tisztában van azzal, hogy ez a mérkőzés más lesz, mint a többi – kezdte a beharangozó beszélgetést Feczkó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Osztálytól és helyezéstől függetlenül ez a mi keleti El Classicónk.

– Nagyon reméljük, hogy a délutáni időpont ellenére sok szurkoló buzdít majd bennünket, és győzelemhez segítik a csapatot. Nagy szükség lesz a segítségükre, tudjuk, hogy Miskolcról is sokan jönnek majd szurkolni csapatuknak, így igazi futballhangulat lehet a stadionban.





A focisták már nagyon várják



– A játékosok már nagyon várják a találkozót, tisztában vannak azzal, hogy mit jelent ez a szurkolóknak, és mindent megteszünk majd a siker érdekében – így Feczkó Tamás.

A szakvezető számára több szempontból is különleges lesz a meccs. Egyrészt volt a Balmazújváros edzője, a Szparihoz pedig Diósgyőrből érkezett.

Mindhárom csapat kispadján ült és irányította aktuális együttesét, most viszont csak a lelátón kaphat helyet. Ajkán megkapta az ötödik sárgáját, így egy mérkőzésre szóló eltiltás vár rá.

– Sajnálom, hogy Ajkán sárgát kaptam, így nem ülhetek szerdán a kispadra. Természetesen a stáb tagjaival mindent alaposan átbeszélünk, miként azt egyébként is szoktuk. Megvan a taktika, amennyiben változtatásra lesz szükség a mérkőzésen, akkor azt Balogh Zoli és Márton István kollégáim közösen eldöntik és megoldják. Bízom benne, hogy sikerrel zárjuk majd a szerdai találkozót – így Feczkó Tamás.





Ingyenbusz a szurkolóknak



A legutóbbi összeállításhoz képest mindenképpen lesz változás, hiszen az Ajkán kiállított Jánvári Gábor nem játszhat. Pályára léphet viszont Papucsek Barna, aki az elmúlt hét végén a Szpari II.-ben játszott.

Miként az már ismert, a találkozó megtekintéséhez nincs szükség védettségi igazolványra. A nyíregyházi klub 300 vendégjegyet biztosított a diósgyőri drukkereknek, ezek mind elkeltek. A Szpari szurkolói számára ismét indul ingyenes busz, melyre 12.15-től lehet felszállni a Városi Stadion parkolójában.





Borítókép: A diósgyőri meccset a piros szerelésben játszó borsodiak nyerték | Fotó: dvtk.eu



Labdarúgás: NB II.





26. forduló, szerda

Nyíregyháza Spartacus–Diósgyőri VTK

Balmazújváros, 14, v.: Takács (Medovarszkyi, Belicza)

További mérkőzések: Győr–Csákvár, III. Kerület–Soroksár (14), Pécs–Vasas, Szeged–Budaörs, Tiszakécske–Szombathely, Békéscsaba–Ajka, Szolnok–Siófok (18).

Csütörtök: Budafok–Kecskemét (18.15).

Március 16, szerda: Dorog–Szentlőrinc (15)