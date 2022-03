A Hübner Nyíregyháza BS azzal a szándékkal léphetett pályára szombat este Pakson, hogy megőrizze esélyét a középházba jutásra, és mindenek felett még jobban ellépjen üldözőitől. Az ilyen csapatok közé tartozik a sereghajtó Atomerőmű SE, amelynek lényegében élet-halál volt a Cápák elleni mérkőzés. Mindezt jól mutatják az elmúlt hetek történései is: a Tolna megyeiek azért igazoltak hatodik légióst, hogy akkor se kerüljenek nehéz helyzetbe, ha valaki megbetegedne vagy megsérülne.



A terv bevált, ugyanis a paksiaknak szombaton is volt beteg játékosuk, így is öt külföldivel tudtak kiállni, na meg a magyar válogatott kiválósággal, Eilingsfeld Jánossal. Az erőcsatár két hónap kihagyás után a Blue Sharks ellen tért vissza, s hamar megmutatta, hogy ereje teljében van. Eilingsfeld szerezte csapata első hat pontját, és később sem lassított, a nagyszünetig 18 pontig jutott.

Hiába a fellángolások

A Cápáknál viszont senki nem kapta el így a fonalat: a helyenként puha védekezés mellett a támadások is pontatlanok voltak, a távoli dobások rendre lejöttek a gyűrűről. A Paks már az első negyedben ellépett tíz ponttal, amit – mint később kiderült – végig tartani tudott.



Voltak olyan periódusok, amikor visszakapaszkodhatott volna a vendéggárda, ám a büntetőket is elrontotta, zsinórban négy elrontott egypontos után Madár András szakította meg a rossz szériát – ő ezzel az első pontjait szerezte meg nyíregyházi színekben.



A nagyszünet után is jellemző volt, hogy bár a Paks hibázgatott, nem tudta kihasználni a Blue Sharks. A második fél­időben ettől függetlenül is több játékos teljesítményét lehetett dicsérni. Manny Suárez és Al’Lonzo Coleman jól dolgozott a palánkok alatt, a mezőnyemberek közül pedig C. J. Bryce emelkedett ki. Állandósult viszont a tíz pont körüli különbség, amit időnként még növelni is tudott a a nagy energiával és lelkesen játszó ASE. A negyedik negyed elején egymást követő támadásokból három hármast értékesítettek a hazaiak, így tizenhat ponttal elléptek. Ekkor már érezhetően eldőlt a mérkőzés, ám Bryce vezetésével még egy rohamot megindítottak a Cápák. A fellángolás csak arra volt jó, hogy hét pontra visszajöjjön a Blue Sharks. Az utolsó percben a győztes kiléte már nem volt kérdés, az egymás elleni összevetés miatt azonban számított a különbség. Végül egy-egy pont híján ugyanaz az eredmény született, mint Nyíregyházán: decemberben és múlt szombaton is az aktuális hazai csapat nyert kilenccel.

Az alsóházban maradnak

A vereséggel eldőlt, hogy a Nyíregyháza a Falco elleni alapszakaszzáró mérkőzés után az alsóházban folytatja a szereplését. Ott a ZTE-vel, a Pakssal és a Péccsel kell küzdenie a kiesés elkerüléséért.

Kosárlabda

NB I./A, 25. forduló

Atomerőmű SE–Hübner Nyíregyháza BS 82–73 (25–16, 21–18, 19–20, 17–19)

Paks, 650 néző, v.: Benczur, Farkas, Nyilas.Paks: Brown 18/12, Taylor 11/3, Frank, Brzoja 7/3, Eilingsfeld 26. Csere: Kovács 11/3, Keith 3, Pajor, Pacevicius 6. Vezetőedző: Jan Pavlík.



Nyíregyháza: Johnson 15/3, Kiss 5/3, Bryce 21/3, Pipiras 3/3, Suárez 19. Csere: Coleman 6, Mokánszki, Bus, Madár 4. Vezetőedző: Pethő Ákos.



A mérkőzés alakulása. 3. perc: 6–2, 13–6, 6. p.: 18–8, 9. p.: 23–16, 12. p.: 28–16, 14. p.: 32–23, 19. p.: 44–28, 20. p.: 44–34, 24. p.: 50–38, 25. p.: 55–42, 28. p.: 61–46, 30. p.: 63–54, 34. p.: 76–60, 35. p.: 76–65, 39. p.: 80–73.



Mesterszemmel

Jan Pavlík: – Jár a gratuláció a csapatnak, nagyon fontos győzelmet arattunk. Lelkileg nagyon mélyen volt a csapat, sok nehézséget kellett leküzdenünk. Örülünk, hogy így sikerült, nagy energiákat mozgósítottunk a mérkőzés elején, és az akkor megszerzett előnyt végig tudtuk tartani. Ilyen játékkal lehet keresnivalónk.



Pethő Ákos: – Gratulálok Jan Pavlíknak, nagy energiát adott a Paksnak, ami ilyen kezdést eredményezett. A dobószázalékunkat látva csoda, hogy meccsben tudtunk maradni, s ha a végén szerencsénk van, másképp is alakulhatott volna. Az eddigi legrosszabb meccsünket játszottuk a szezonban.