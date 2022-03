A Hübner Nyíregyháza BS azzal a tudattal vághatott neki a hosszú válogatottszünet utáni első meccsének, hogy az alapszakaszból hátralévő mindhárom találkozóját meg kell nyernie ahhoz, hogy a középházba kerüljön.



Az első feladat a Szeged legyőzése volt. A vendégek jobban kezdtek, a pontkirályjelölt Tayler Persons vezetésével többször is kialakítottak 10 pont körüli előnyt. A Cápáknál az első félidőben elsősorban C. J. Bryce szerezte a pontokat, majd a második húsz percben Rytis Pipiras is beindult. A litván játékos rövid időn belül három triplát vágott be, mígnem megsérült. Ápolás és néhány perc pihenés után szerencsére tudta folytatni a játékot, és hatalmas zsákolással jelezte, hogy nincs ok az aggodalomra.



Javult a védekezés



A nagyszünet után a védekezés is sokkal jobban működött, mint korábban, a Nyíregyháza többször is labdát szerzett, valamint a lepattanókat is nagyobb arányban megszerezte.



A hajrához közeledve nyilvánvalóvá vált, hogy ismét körömrágós utolsó percek várnak a szurkolókra, ám míg idáig rendre hibáztak a Cápák fontos helyzetekben, most nagyon koncentráltan játszottak. Az új igazolás, Al’Lonzo Coleman ekkorra tartogatta a legfontosabb megmozdulásait: az amerikai fél perccel a vége előtt labdát szerzett, kipontozta az ellenfél legjobbját, majd kulcslepattanót gyűjtött be. Utóbbit követően tíz másodperc maradt az órán, amikor Bryce két büntetővel bebiztosította a Blue Sharks győzelmét.



Kosárlabda: férfi NB I./A, 24. forduló



Hübner Nyíregyháza BS–Szeged 86–81 (17–20, 21–23, 26–23, 22–15)



Continental Aréna, 1200 néző, v.: Földházi, Minár, Sörlei.



Nyíregyháza: Johnson 15/3, Kiss 8/6, Bryce 23/6, Pipiras 20/12, Suárez 6. Csere: Bus, Coleman 11/3, Bazsó 3/3, Mokánszki. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Szeged: Persons 23/12, Polányi, Cook 13/6, Bognár 9/3, Alston 16. Csere: Davis 9/3, Szatmári 2, Filipovics 6, Keller I. 3/3. Vezetőedző: Simándi Árpád.A mérkőzés alakulása. 4. perc: 5–11, 7. p.: 7–14, 10. p.: 17–18, 11. p.: 19–31, 14. p.: 27–31, 16. p.: 29–33, 19. p.: 36–37, 23. p.: 41–52, 25. p.: 52–54, 27. p.: 59–56, 30. p.: 64–66, 34. p.: 72–69, 35. p.: 74–74, 38. p.: 79–76, 39. p.: 80–79.Kipontozódott: Persons (40.).

Mesterszemmel

Pethő Ákos: – A Szeged jó dobásokkal kezdett, ami nem volt meglepetés. Érződött rajtunk a válogatottszünet miatti kihagyás, lassan kezdtük a mérkőzést, de jó egyéni teljesítményeink voltak. Rytis az elején nagyon megtolta a csapatot, ki kell emelnem Mokánszki Mátét, aki az első félidőben, illetve Al’Lonzo Colemant, aki a második félidőben adott stabilitást védekezésben. Köszönjük a közönségünknek a szurkolást!

Simándi Árpád: – Az első félidőben sem voltunk igazán jó ritmusban, de a védekezésünk jobban működött, ennek köszönhetően vezettünk a nagyszünetben. Kicsit hasonló mérkőzés volt, mint a szegedi: akkor a Nyíregyháza alakíthatott volna ki nagyobb előnyt, itt nekünk lett volna erre lehetőségünk. A második félidőben elveszítettük a ritmust, emellett javult a hazaiak támadójátéka, emiatt veszítettünk. Szerintem jó mérkőzés volt, sajnálom, hogy így alakult.