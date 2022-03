Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE a klub történetének egyik legnagyobb sikerét elérve tavaly bejutott a Magyar Kupa négyesdöntőjébe. Ahhoz, hogy ezt a bravúrt megismételje az aktuális kiírásban a Győr testén át vezethetett volna az út. A szabolcsiak a harmadik fordulóban kapcsolódtak be a sorozatba és a Budaörsöt legyőzve jutottak tovább, majd a Mosonmagyaróvár felülmúlásával jutottak az elődöntő kapujába. Szerdai ellenfelük, a címvédő Győr ezzel a mérkőzéssel kapcsolódott be a kupaküzdelmekbe.

A vendégek kezdték élesebben a találkozót az Audi Arénában, Siska Pálma, Dombi Luca és Karnik Szabina révén gyorsan hármat be is berámoltak Leynaud kapujába. Az álmosan kezdő hazaik a 10. percben, Hansen találatával érték utol a lelkesen játszó Kisvárdát, majd a vezetést is átvették. Két, három gólnál nagyobb különbséget azonban nem tudtak kialakítani az egyszerre négyet is cserélő szabolcsiak ellen. A játékrész hajrájára Bouti Fruzsina egyre lopta a távolságot, az utolsó percek azonban a győrieké volt, Pintea háromszor is eredményes volt, így a Rába-partiak öt gólos előnnyel vonulhattak pihenőre.

Térfélcserét követően a Kisvárda nem tudta megismételni az első félidő elején mutatott jó játékát. A hazaiak percek alatt nyolc gólosra növelték előnyüket, Bakó Botond időkéréssel próbálta felrázni övéit. A vendégek azonban továbbra sem találták a réseket a precíz győri falon, helyzetüket a második harminc percre beszálló Solberg sem könnyítette meg, a világklasszis norvég kapus a lövések több mint felét, köztük két büntetőt is hárított. Az utolsó húsz perben csupán háromszor betaláló Kisvárda végül tizennégy gólos vereséget szenvedett és ezzel búcsúzott a Magyar Kupától. A felek csütörtökön ismét megmérkőznek egymással, akkor azonban már a bajnoki pontokért folyik majd a küzdelem.

Magyar Kupa, 5. forduló

Győr-Kisvárda Master Good SE 33-19 (17-12)

Győr, 1841 néző, v.: Kovács-Sebők, Réti.

Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 1, Karnik 2, Bouti 1, Dombi L. 2, Siska 4, Mérai. Csere: Leskóczi (kapus), Mészáros-Mihálffy 3, Sztamenics, Dombi K. 1, Radojevics 3/2, Juhász 2, Makkai. Edző: Bakó Botond. Kiállítások: 4, illetve 6 perc. Hétméteresek: 6/5, illetve 4/2.