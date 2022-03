Szombaton az alapszakasz utolsó mérkőzésén a DEAC II. gárdáját fogadta a Sunshine NyíKSE. Mindkét csapat a legjobb összeállításában kezdett, de kicsit idegesen, hiszen az első két perc kosárcsendet hozott, ezt Savic duplája törte meg. Erre azonban tripla volt a válasz. Sok hiba jellemezte az első negyed első felét, de Tóth triplája után Asztalos volt eredményes a palánk alól, így az 5. percben a DEAC kért időt. A kemény hazai védekezés meghozta az eredményét, a vendégek pedig csak triplából voltak néha eredményesek.

A negyed vége előtt a debreceniek is kicsit agresszívebb támadásvezetésre váltottak, így a negyed végére 24–14 volt az állás. A nyíregyháziak ugyanolyan lendülettel kezdték a második etapot, mint ahogy az elsőt, Asztalos szorgos palánk alatti kosarait csak néha tudta megválaszolni az ellenfélnél Vass. A gyors hazai kontrákat csak szabálytalanságok útján tudták megállítani. Az ellenfél csak triplákkal tudott operálni, de ezekre Vida válaszolt szintén triplával. A második félidő debreceni kosárral indult, de Savic nélkül is keményen védekezett a NyíKSE, és a gyors lerohanásokból Zajácz és Gáspár is látványos kosarakat szerzett.

A rájátszás következik

A záró etapban a hazaiaknál a cserék játszottak, a vendégek láthatóan elfáradtak, a különbség már nem is nőtt jelentősen, a NyíKSE újabb győzelmével megerősítette helyét a tabella élén. Ami a folytatást illeti, most egy hét szünet következik, majd utána a rájátszással folytatódik a bajnokság.

Kosárlabda: NB II.

Sunshine NyíKSE–DEAC II. 78-51 (24-14, 24-15, 19-13, 11-9)

NyíKSE: Savic 3, Gáspár 13, Tóth 17/9, Földesi 4, Asztalos 14/3. Cserék: Bíró 4, Vida 8/6, Zajácz 10/6, Skorcov 5, Bolden, Szilasi. Vezetőedző: Kovács Tibor.