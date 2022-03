Mint ismert, a Fatum-Nyíregyháza döcögősen teljesítette az alapszakaszt, 9–5-ös mérleggel a negyedik helyen zárt. A címvédő a nagyobb riválisok közül a Békéscsabától és a Vasastól mindkétszer vereséget szenvedett, valamint a Szent Benedek RA ellen is csak a hazai találkozóját húzta be.



Két húzóember



Ezek után érdekes, hogy a számok alapján több kategóriában is élen végeztek a nyíregyháziak. Táblázatunkban a Magyar Röplabda-szövetség hivatalos, statisztikákkal foglalkozó oldaláról, a Dataprojectről összegeztük a mutatókat. A Fatum ponterősen röplabdázik, elsősorban viszont támadásból eredményes, blokkokból kevesebbszer keseríti el az ellenfeleket. Nagyon sok ászt ér el a csapat, ugyanakkor az összes nyitáshoz képest magas a hibás szervák aránya. Ez annak is betudható, hogy már a nyitással irányítani próbál az együttes, ami vagy tökéletesen sikerül, vagy éppen az ellenfél szerez belőle pontot.

A számok alapján a kiváló fogadások és a sikeres támadások arányában is kiemelkedik a Fatum.



Egyéni kategóriákban is találunk nyíregyháziakat a legjobbak között. A békéscsabai Marta Drpa (283) mögött Nikola Radosová (275) a 2., Ralica Vaszileva (230) a 3. legponterősebb. A legtöbb ász nyitást tekintve Pintér Andrea és Radosová 18-18-cal a 4. és az 5. helyet foglalja el.



A kérdés: mi az, amit nem mutatnak meg a számok, vagyis a Fatum a jó statisztikai mutatók ellenére miért a 4. helyről várja a rájátszást?



A végéig koncentrálni



Az egyik válasz az lehet, hogy az eddiginél több kiemelkedő teljesítményre lesz szükség a play-offban, és ennél is fontosabbnak tűnik, hogy a szorult helyzetekben higgadt maradjon a csapat. Azt eddig is láthattuk, hogy a Nyíregyháza a vesztes rangadókon is meccs­ben volt, a szetteket több esetben is nagy csatában bukta el. Ha ezen változtatni tud a gárda, sikeresen fejezheti be a bajnokságot.



A Kaposvár elleni negyeddöntő pénteken, hazai pályán kezdődik, a párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart.