Az élet gyakorta felülírja az eltervezett programokat. Így történt ez csütörtökön is, amikor a megyeházára kiírt sajtótájékoztató és fórum időpontja megváltozott.



Aztán megérkezett dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki a végül a Bessenyei Nagyterem előtt tartotta meg sajtótájékoztatóját, amelynek címe „Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!” volt.



Egy szegmens sem hiányozhat



– Nagyon nagy örömmel érkeztem a megyeházára, és be fogom mutatni a sportolóknak, sportvezetőknek, sportszakembereknek, hogy mit végeztünk az elmúlt tizenkét esztendőben, ugyanis nemzetstratégiai ágazat a sport. Mindannyian büszkék vagyunk az elmúlt időszak sikereire.



– Sok feladatunk volt, hiszen az élsport, az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, a fogyatékkal élők sportja és a létesítményfejlesztések, nemzetközi sportesemények mind-mind a sport egészét jelentik. Amennyiben ennek egyetlen szegmense is hiányzik, akkor nem lesznek a jövő nemzedékeiből olyan sikeres sportolók, mint amilyeneket az elmúlt időszakban köszönthettünk. Ezeket az eredményeket fogom a sportfórumon bemutatni. Mindenki nagyon büszke lehet az elért sikerekre, a sportolóinkra. Valamint azokra a programokra, amelyeket az elmúlt időszakban elindítottunk. Mindannyiunk érdeke, hogy ezek tovább folytatódjanak. – Rengeteg tervünk van a jövőre nézve, de most azt fogom bemutatni, hogy miket értünk el. Nagyon fontos volt, hogy minden sportág megtalálja az otthonát. Itt a megyénkben is lehet látni, hogy szinte valamennyi sportág létesítményei megújultak. Ezzel azt a lehetőséget kaptuk meg, hogy a megyénkben és Nyíregyházán is rendezhessünk rangos sporteseményeket. Nemcsak hazaiakat, hanem nemzetközieket is.



– Az is nagyon fontos, hogy létesítményeink nemzetközi edzőtáborozásokra is alkalmasak, amelyekre nagyon büszkék lehetünk. – Aztán a nagyteremben elkezdődött a fórum. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke, majd Kovács Sándor országgyűlési képviselő üdvözölte a megjelenteket.



Miniszterelnöki üdvözlet



– Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor üdvözli önöket, ő mondta, hogy siessek ide a sportfórumra. Pintér Sándor belügyminiszterrel tiszteletét tette a megyei rend­őrkapitányságon – kezdte a fórumon dr. Szabó Tünde.



Azt követően ígéretének megfelelően bemutatta azt a negyvenoldalas színes és tartalmas kiadványt, amely az elmúlt tizenkét esztendő sportbeli sikereiről számol be.



A kiemelt sportszervezetek támogatása 6 fővárosi és 17 vidéki sportegyesületet érint. A látványsportágak 1039,5 milliárdot kaptak, 2013–2021 között 859 intézmény újult meg, a folyamatban lévő sportberuházások száma pedig 342. Fontos terület a sport és egészséges életmód az iskolákban, jelenleg 1,2 millió gyerek vesz részt a mindennapos testnevelésben.



Az utánpótlás nevelését szolgáló programokra tavaly 3925,6 millió forintot biztosítottak (akadémiai programok nélkül), az iskolai és felsőoktatási sport pedig 703,8 milliót kapott. Az iskolai sport fejlesztéséről elmondta, hogy összesen 220 projekt valósult meg, 44 helyen tanterem épül, 31 iskola és 1 óvoda fejlesztése valósul meg. Ami a tanuszodákat illeti, 57 településen született építéséről döntés, ebből 24 már elkészült.



Hazánkban 35 tornatermet már átadtak, 55 pedig beruházás vagy kivitelezés alatt áll. Szó esett a taotámogatásokról, amelyekkel a hat látványsportág fejlődése nagy lökést kapott. Fontos helyen szerepel a szabadidősport, az elmúlt években egyre nagyobb teret nyertek és népszerűbbek a szabadtéri sportparkok. Ezer településen alakítottak ki ilyeneket, Nyíregyházán például huszonhat van, de az új Atlétikai Centrumban is van egy, az amatőrök számára épített rekortánkör, miként Sóstón és a Bujtoson.



Világszínvonalú sportesemények



– Számokkal bizonyítható az előrelépés a fogyatékkal élők sportjában, a sportolók és sportszakemberek elismerésében, illetve a világszínvonalú események rendezésére alkalmas létesítmények kapcsán. A fórum végeztével valamennyi résztvevő kapott a nívós kiadványból.