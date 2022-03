A legutóbbi fordulók délutáni kezdéseit követően után ismét esti meccset játszik a Kisvárda Master Good élvonalbeli focicsapata. Szombaton az MTK otthonában szeretne újabb három pontot szerezni a felső-szabolcsi együttes.

A kisvárdaiak a legutóbbi körben a Gyirmót ellen nyertek 1–0-ra, az MTK pedig a Honvéd ellen hasonló eredménnyel.

– A heti felkészülés egy nappal rövidebb volt, mint a normális, hiszen vasárnap után most szombaton lépünk pályára – kezdte az esély­latolgatást Erős Gábor, a Kisvárda Master Good vezetőedzője.

– Összességében minden rendben volt, mondhatom, jó hangulatban készült a csapat, hiszen hosszú nyeretlenségi sorozat után újra győztünk. Ez érthetően megadta az egész hét alaphangulatát. A hétfő még az örömé volt, de keddtől már az aktuális feladatra koncentrálunk.





Kétszer legyőzték őket



A két együttes novemberi, kisvárdai mérkőzését 5–0-ra nyerték a hazaiak, előtte a Hungária körúti találkozón 2–1-re diadalmaskodtak a várdaiak. A Kisvárda a tabella harmadik helyén áll, a kék-fehérek pedig sereghajtók. A papírforma biztos kisvárdai sikert ígérhet.

– A magyar bajnokságban nem szabad foglalkozni azzal, hogy melyik csapat aktuálisan hányadik helyen áll, hiszen rengeteg olyan eredmény születik, ami meglepetésnek mondható – folytatta Erős ­Gábor.

– Egyetlen csapat ellen sem könnyű pontot, pontokat szerzeni. Tudjuk, hogy az MTK az életéért küzd, de nekünk is megvannak a céljaink. Ők szeretnének benn maradni, mi pedig szeretnénk a dobogón zárni. Mindkét együttes számára fontos lesz a találkozó, de más-más cél elérése miatt.

– Ami az MTK csapatát illeti, rengeteget változtat személyeket és szerkezetet illetően. Nem egyszerű belőlük felkészülni, hiszen győztes meccs után is akár három-négy poszton is változtatnak, és sokszor játékrendszert is váltanak.





Exkisvárdai ellenfelek



– Úgy vélem, nagyjából tudjuk, hogy mit szeretnének játszani, és nekünk is megvan a saját játékunk, amit a pályára akarunk vinni. Véleményem szerint az MTK-nak nagyobb a vesztenivalója, nekik jobban kell tartaniuk tőlünk, mint fordítva – tudatta végezetül Erős Gábor.

Ami a kisvárdaiakat illeti, a legutóbb besárgult Leoni eltiltás miatt nem léphet majd pályára. Miként a Gyirmót ellen a védő Cornel Ene volt, ismét lesz exkisvárdai az ellenfélben. Ezúttal támadók, mégpedig Kovácsréti Márk, Georghe Grozav és Myke Ramos léphetnek pályára egykori csapatuk ellen.



Borítókép: Ötvös Bence (pirosban) eltiltása lejárt, ő játszhat szombaton | Fotó: nso.hu

Labdarúgás: NB I., 25. forduló





Ferencváros–Mezőkövesd lapzárta után

Szombat

Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 15

Gyirmót–Mol Fehérvár 17.30

MTK–Kisvárda Master Good 19.45

Vasárnap

Paks–Debreceni VSC 13.15

Újpest–Honvéd 18.30