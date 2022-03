A Szolnok elleni 50 pontos győzelem után szombaton a Kiskunfélegyháza vendége volt az NB II.-es Sunshine NyíKSE. A hosszú utazás után az első negyedben nagyon nem érezte a ritmust a most csak edzős­ködő Savic nélkül kezdő NyíKSE, de Zajácz és Földesi tripláival sikerült tartani az eredményt. A negyed vége felé Bíró hozott egy kis dinamikát a játékba, és a végig kiemelkedően játszó Zajácz tripláival 6 pontos vezetéssel zárta a vendégcsapat a negyedet. A második negyed már jobban alakult, bár a nyírségiek dolgát több kétes játékvezetői döntés is nehezítette, de többen is betaláltak a hárompontos vonalon kívülről, és a dinamika is megérkezett a csapatba, így gyors indításokkal és a védekezés felkeményedésével sikerült 23 pontos előnnyel szünetre vonulni.

Átlépték az álomhatárt

A harmadik negyedben megmaradt a nyíregyháziak lendülete, és a hazaiaknak nem sikerült kipihenniük magukat a szünetben, így a vendégek tovább növelték előnyüket. Az utolsó negyedre teljesen felszabadultan támadott és továbbra is keményen védekezett a NyíKSE. Tóthnak és Gáspárnak még ekkor is több látványos labdaszerzése volt, amit Vida és Földesi értékes pontokra váltott, és át is lépte a csapat a 100 pontos álomhatárt, ezúttal 46 ponttal múlta felül ellenfelét. Pénteken a Békéscsaba B vendége lesz a nyíregyházi gárda.

Kosárlabda: NB II.

Kiskunfélegyházi KC–Sunshine NyíKSE 58–104 (16–22,16–33,12–19,14–30)

NyíKSE: Vida 22/15, Gáspár 16, Földesi 15/3, Tóth 6, Asztalos 8. Cserék: Zajácz 24/12, Skorcov 6, Bíró 7. Edző: Brane Savic.