Az élvonalbeli bajnokság alapszakaszában tavaly decemberben a mikulás 6-3-as győzelmet hozott a nyírségieknek. Most az Alsó-házban mérkőztek a felek,. Az első félidő utolsó percéig nem született gól, akkor a hazaiak egy közeli szabadrúgáshoz készülődtek, majd elfigurázták, a kontrából pedig Szabó Ádám megszerezte a vezetést.



A szünetben mindkét öltözőben rendezték a sorokat ez a házigazdának sikerült jobban, mert a második félidő második percében egalizáltak.

Nem sokáig volt döntetlen az állás, mert egy kipattanó Serhii Lapa értékesítette és ismét a mienknél volt az előny. A játékrész derekához közeledve hatalmas ziccert hibáztak el a kecskemétiek, így maradt az eredmény. Nem sokáig mert Szöcs László egy higgadt csel után az üresen hagyott kapuba passzolt. A hazaiak, a Kék Oroszlánok vészkapussal próbálkoztak ami sikerrel járt, mert Biró Attila duplájával egy gólosra csökken a gyulaji előny. Ezt követően Csoma húzott magára megkülönböztetőt, ez nem jött be, viszont két és fél perccel a lefújás előtt a válogatott hazai gólszerző második sárgáját megkapta, így emberelőnybe kerültek a mieink. Aztán a hazai kispad előtt a piros is villant, a játékosként nevezett edző Virágh Ferencet küldték fel a lelátóra. Az emberhátrány megúszták ugyan a hazaiak, ám két másodperccel a vége előtt Csoma is kapuba talált, ezzel végleg eldöntötte a három pont sorsát. A győzelemmel a gyulajiak nagy lépést tettek a bennmaradásért.



Futsal: Férfi NB I.



Alsó-házi rájátszás, 5. forduló



Kecskemét-Nyírgyulaj 2-4 (0-1)



Messzi István Sportcsarnok, 150 néző, v..Hartung, Kiss.



Nyírgyulaj: Petró - Szöcs, Vlasovics, Csoma, Lapa. Csere: Szabó, Krajnyák, Pataki, nagy B., Nagy Zs., Tóth, Domokos, Hoksz. Játékosedző: Csoma Alpár.



Gól: Bíró (22., 36.), illetve Szabó (20.), Lapa (24.), Szöcs (30.), Csoma (40.)