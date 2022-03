Fontos mérkőzést veszített a Hübner Nyíregyháza BS, amely ezzel nehéz folytatás elé néz. A házigazda paksiak szombat este gyorsan megmutatták, hogy számukra élet-halál kérdése a Cápák elleni összecsapás (ilyennek kellett volna lennie a nyíregyháziaknak is), nagy energiával játszottak és a két hónap kihagyást követően visszatérő Eilingsfeld János vezetésével, már az első negyedben kialakították azt a különbséget, amit megőriztek a találkozó végéig.

Nem volt meg az extra

A Nyíregyháza ezen az estén indiszponáltan játszott, összesen négy triplát szerzett, kihagyott nyolc büntetőt és C. J. Bryce-on, valamint Manny Suárezen kívül nem sok játékost lehetett dicsérni.



– Eilingsfeld olyan energiát adott a játékával, ami nem volt bennük az elmúlt hetekben – értékelte Pethő Ákos vezetőedző a 82–73-ra elveszített összecsapást. – Ha ő egészséges, akkor ez egy teljesen más csapat. Az első negyedben kialakították azt a különbséget, ami nagyjából lebegett végig: hol kicsit nagyobb volt, hol közelebb tudtunk jönni. Nem volt meg bennünk az az extra teljesítmény, amivel idegenben nyerni tudnánk. Dolgoztunk már le nagy különbséget, de most nem voltunk ahhoz elég élesek. Ennek ellenére még egy perccel a vége előtt kétlabdás különbségre jöhettünk volna vissza, de nem sikerült.

– Az egyik legtompább teljesítményünk volt a szombati, többen is gyengébb napot fogtak ki, márpedig így sajnos nem lehet nyerni. A csapat tartását mutatja, hogy így is szorosat tudtunk játszani, de ettől mindenképp jobban kell játszanunk és fel kell venni azt az energiát, amit az ellenfél is.

Erre most már tényleg nagy szükség lesz, hiszen a Cápáknak az életükért kell küzdeniük. Szombaton a címvédő Falco ellen hazai pályán meg kell próbálni bravúrt elérni. Az esetleges győzelemre azért lenne szükség, mert a csapatok továbbviszik az alapszakaszban elért eredményeket. Utána következik a Magyar Kupa nyolcas döntője, ami a bennmaradás szempontjából nem tényező, azt követően pedig kezdődik az alsóházi rájátszás, amibe már nem nagyon fér hiba.

Négyen a bennmaradásért

Az utolsó négy gárda (Nyíregyháza, ZTE, Paks, Pécs) oda-vissza játszik egymással, a csapatonkénti hat mérkőzés végén a kvartett első két együttese „megmenekül”. Az utolsó kettő csapat két győzelemig tartó play-outot játszik egymással. A párharc győztese a következő idényben is az élvonalban indulhat, a vesztes kiesik.

Tabella

1. Falco 25 22 3 2198–1872 0.940

2. Szolnok 25 17 8 1997–1907 0.840

3. Sopron 25 15 10 2069–2050 0.800

4. Körmend 25 15 10 2103–2012 0.800

5. Alba 25 14 11 2156–2171 0.780

6. Kaposvár 25 13 12 1984–1980 0.760

7. DEAC 25 13 12 2057–2008 0.760

8. Szeged 25 12 13 2143–2106 0.740

9. Kecskemét 25 12 13 1978–2079 0.740

10. Oroszlány 25 11 14 1912–1935 0.720

11. Nyíregyháza 25 9 16 2108–2192 0.680

12. ZTE 25 8 17 1918–2019 0.660

13. Paks 25 7 18 2001–2115 0.640

14. Pécs 25 7 18 2021–2199 0.640