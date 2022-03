Gólt kapni mindig bosszantó, főként a meccs végén, a ráadásban. Vasárnap így járt a Kisvárda Master Good II. együttese Hidasnémetiben az NB III.-as bajnokin, hiszen a hazaiak a 91. percben tizenegyesből egyenlítettek. Az abaújiak immár mumuscsapat, hiszen Kisvárdán nyertek és otthonukban sem sikerült két vállra fektetni őket.

Növelni kellett volna az előnyt

– Nagyon jól játszott a csapat, mindkét félidőt remekül kezdtük, a mi akaratunk érvényesült – indította a beszélgetést Kocsis János, a Kisvárda Master Good II. mestere. – Tisztában voltunk azzal, hogy milyen körülményekre kell készülnünk, még a pálya talajának a hibáihoz is jól alkalmazkodtunk és rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani. Támadásban és pontrúgásokban is megvoltak a helyzeteink, a probléma az volt, hogy mindkét félidőben hiányzott az a találat, amivel kétgólossá tudtuk volna növelni az előnyünket. Akkor talán már nem lelkesedtek volna annyira a hazaiak és az a mieinket is megnyugtatta volna.



– Sajnos mindkét félidő végén elkövettünk egy hibát, amit a hidasnémetiek kihasználtak. Így aztán kicsit szomorúan jöttünk haza, mert a kilencvenegyedik percben tizenegyesből kapott gól miatt nem szereztük meg mindhárom pontot – mondta végezetül Kocsis János.

Hetven percig pariban voltak

A Kazincbarcika a múlt hétig két sorozatban volt érdekelt, kedden aztán a Paks elleni szoros vereséggel kiesett a Magyar Kupából. A kettős terhelés sem hátráltatta az NB III. Keleti csoportjának éllovasát, 4–1-re győzött Sényőn.



– A Barcikán nem látszott, hogy kedden kupamérkőzést játszott, ezzel tisztában is voltunk, hiszen van olyan kerete, amivel kezelheti ezt a helyzetet – értékelt Fiumei Viktor, a Sényő edzője.

– Az első félidőben jobbára az ellenfél nyomott, viszont volt tizenegyes itt is, ott is. Az egyenlítés után volt egy jó periódusunk, pariban voltunk, akár újabb gólt is szerezhettünk volna. Hetven percig megnehezítettük a leendő bajnok dolgát, de a vendégek a cseréikkel frissességet, dinamikát és ugyanolyan minőséget vittek a pályára, amivel az utolsó húsz percben már nem nagyon tudtunk mit kezdeni, kijött a különbség. Fájó, hogy ilyen nagy lett az eredménybeli differencia, a meccs képében nem volt ez benne, de valóban sokkal jobb csapat a Kazincbarcika, kívánjuk, hogy érje el a célját!



A Kisvárda II. ezen a héten szombaton játszik, méghozzá hazai pályán a Putnok ellen, a Sényő a nála mindössze két ponttal jobban álló Békéscsaba II.-höz látogat vasárnap délelőtt.