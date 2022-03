Nem a legjobb előjelekkel várta a szombati, Szombathely elleni bajnoki mérkőzést a Kisvárda Master Good SE. Bouti Fruzsináék felkészülését betegségek hátráltatták, és még közvetlenül a találkozó előtt sem volt teljesen világos, hogy kik léphetnek pályára. Jellemző, hogy például a kapus Leskóczi Boglárka csak az első félidőben védett az ifjúsági mérkőzésen, hogy legyen egy kis pihenője a felnőttmérkőzés előtt. A találkozó végül a májusi egymás ellenihez hasonlóan 24–24-es döntetlenre végződött, a győzelem ugyan elmaradt, a kisvárdai csapat azonban ismét jelesre vizsgázott küzdeni tudásból.

Kérdőjelek az utolsó pillanatig

– Betegségek miatt a felkészülésünk nem volt teljes, hiszen folyamatosan öt emberünk hiányzott. Az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy kit tudok nevezni a mérkőzésre, illetve hogy akit nevezek, mennyit tud vállalni – kezdte érdeklődésünkre Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Jó néhányan napokig magas lázzal feküdtek otthon és komoly antibiotikumos kúrán estek át, így alaposan legyengült a szervezetük. Siska Pálmát és Mátéfi Dalmát nem is tudtam nevezni, Karnik Szabina pedig egész héten nem edzett, jóformán a mérkőzésre esett be és saját felelősségére vállalta a játékot, Bouti Fruzsina és Dombi Katalin kicsit jobb állapotban voltak, így rájuk számíthattam. Alaposan feladta tehát a leckét a betegség. Az első félidőben nem is állt össze a védekezésünk, és mögötte a kapusteljesítmény sem volt megfelelő, támadásainkat is a bizonytalanság jellemezte. Szünetben azt kértem a lányoktól, hogy próbáljuk megvalósítani azokat a taktikai elemeket, amelyekre készültünk és ilyen összeállításban meg tudunk valósítani.

Budaörsön folytatják

– Sikerült is jobban lezárnunk a belső területeket, eredményesebben szűrtük az átlövéseket és a beállós játékot, valamint Leskóczi Boglárka nagyobb stabilitást adott kapuban, aki jó támpontokat kapott egyébként a faltól. Védekezésben és támadásban is számtalan variációt bevetettünk, próbáltunk olyan opciókat találni, amelyekkel könnyebben érvényesülhettünk. Azt gondolom, hogy sikerült úgy forgatni a csapatot, hogy ebben az állapotunkban nagyot küzdve hoztunk egy elfogadható eredményt, fontos pontot szerezve ezzel – zárta Bakó Botond.

A Kisvárda szombaton a Budaörs vendége lesz a bajnokság következő fordulójában.

Kézilabda: NB I., női

További eredmények: Fehérvár–MTK 30–20 (16–12),Vasas–Vác 32–38 (12–20), Dunaújváros–Érd 32–29 (17–17), Győr–Budaörs 44–19 (21–13), Siófok–Mosonmagyaróvár 28–26 (15–13)

A bajnokság állása

1. Győr 20 20 – – 684–414 40

2. FTC 17 16 – 1 528–381 32

3. Debrecen 19 15 – 4 548–469 30

4. Vác 18 12 – 6 567–520 24

5. Siófok 19 11 – 8 584–575 22

6. M.óvár 19 10 1 8 593–560 21

7. Kisvárda 19 8 2 9 484–508 18

8. MTK 19 6 4 9 501–539 16

9. Dunaújváros 19 8 – 11 523–566 16

10. Fehérvár 18 6 2 10 458–488 14

11. Budaörs 19 5 2 12 495–589 12

12. Érd 20 4 – 16 507–614 8

13. Vasas 19 3 – 16 509–632 6

14. Szombathely 19 2 1 16 487–613 5