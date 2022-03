A Falco papírforma győzelmet aratott szombaton a Continental Arénában, ugyanakkor a nyíregyházi szurkolók nem lehetnek elégedetlenek, mert kedvenceik jó meccset játszottak a címvédővel. Szembetűnő volt, hogy egészen máshogy kezdtek a Cápák, mint az azt megelőző fordulóban, Pakson. Akkor az Atomerőmű már az első negyedben közétette azt a különbséget, amit a végéig meg is tartott, míg múlt hétvégén a Blue Sharks remek védekezéssel uralta az első játékrészt.

A nagyszünetre már egypontos szombathelyi előnnyel fordultak a felek, majd a harmadik negyedben el is döntötték a meccset.



– A Falco nem kezdett akkora lendülettel, mint a Paks, a megszokottnál kicsit lassabb tempót diktált, így szépen belefolytunk a meccsbe. Ennek is volt köszönhető, hogy az első félidő lényegében egál volt, viszont a második félidőben ritmust váltottak, amit nem tudtuk lekövetni. Sok csapatot így vertek meg az utóbbi időben. Nemzetközi meccseket játszanak, aminek hatása egyénileg és csapatszinten is érződik rajtuk. Igyekeztek kikapcsolni a kulcsembereinket, viszont a kispadról többen is jól szálltak be. Emellett pozitívum, hogy voltak olyan periódusaink – főleg az első félidőben, illetve a mérkőzés végén –, amikre lehet építeni – mondta Pethő Ákos vezetőedző.

Ritka kiegyenlített a bajnokság

A Hübner a 12. helyen fejezte be az alapszakaszt, ami azt jelenti, hogy az alsóházi középszakaszban folytatja a bajnokságot. Ott a ZTE-vel, a Péccsel és a Pakssal körmérkőzéses rendszerben kétszer találkozik, a középszakasz végén az utolsó két helyezett még párharcot vív a bennmaradásért. Az újoncok nem szoktak ilyen jól szerepelni, sőt más évben a bennmaradás is csont nélkül meglehetne, idén viszont az utolsónak is hét győzelme van, amire tizennégy csapatos (kétkörös) alapszakasz esetében nem volt még példa.



A szezon legfontosabb időszaka előtt viszont egy „jutalomjáték” következik a Magyar Kupában.



Kosárlabda

Az alapszakasz végeredménye

1. Falco 26 23 3 2288-1948 0.94

2. Szolnok 26 18 8 2068-1976 0.85

3. Körmend 26 15 11 2164-2099 0.79

4. Alba 26 15 11 2246-2252 0.79

5. Sopron 26 15 11 2153-2135 0.79

6. Kaposvár 26 14 12 2071-2042 0.77

7. DEAC 26 13 13 2142-2101 0.75

8. Kecskemét 26 13 13 2071-2165 0.75

9. Szeged 26 12 14 2224-2196 0.73

10. Oroszlány 26 11 15 1981-2005 0.71

11. ZTE 26 9 17 2003-2103 0.67

12. Ny.háza 26 9 17 2185-2282 0.67

13. Pécs 26 8 18 2090-2266 0.65

14. Paks 26 7 19 2068-2184 0.63